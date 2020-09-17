Йоханнис о предстоящих в Румынии парламентских выборах: Открытие участков за границей под вопросом

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Из-за пандемии коронавируса избирательные участки за границей на парламентских выборах в Румынии могут не открыться. Об этом заявил президент соседней страны Клаус Йоханнис.

Он призвал членов румынской диаспоры зарегистрироваться по почте для голосования, пишут местные СМИ.

Регистрация по почте предоставляет возможность голосования в случае, если граждане не смогут добраться до избирательного участка. Призываю диаспору зарегистрироваться. У нас нет гарантии того, что во всех странах, где проживают наши граждане, удастся открыть избирательные участки, – отметил глава соседнего государства.

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