Йоханнис о предстоящих в Румынии парламентских выборах: Открытие участков за границей под вопросом

Йоханнис о предстоящих в Румынии парламентских выборах: Открытие участков за границей под вопросом

Из-за пандемии коронавируса избирательные участки за границей на парламентских выборах в Румынии могут не открыться. Об этом заявил президент соседней страны Клаус Йоханнис.

Он призвал членов румынской диаспоры зарегистрироваться по почте для голосования, пишут местные СМИ.

Регистрация по почте предоставляет возможность голосования в случае, если граждане не смогут добраться до избирательного участка. Призываю диаспору зарегистрироваться. У нас нет гарантии того, что во всех странах, где проживают наши граждане, удастся открыть избирательные участки, – отметил глава соседнего государства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md