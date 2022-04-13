Это “успех”: антирейтинг ПДС приближается к 50%. Положительно деятельность правящей партии оценивают менее четверти граждан

Это “успех”: антирейтинг ПДС приближается к 50%. Положительно деятельность правящей партии оценивают менее четверти граждан

45,5% граждан негативно отзываются о деятельности ПДС. Положительно – менее четверти: 24,2%. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого компанией Intellect group.

Антирейтинг ПДС вдвое больше, чем антирейтинг БКС. Деятельность Блока коммунистов и социалистов отрицательно оценивают всего 20,2%, тогда как положительно – 31,6%.

Опрос общественного мнения проводился с 7 по 10 апреля. В нём приняли участие 1089 человек. Погрешность составляет +/-2,7%.

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