Это только начало… Будет хуже

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О том, что скрывается под понятием «хорошие времена»

За последние несколько месяцев страна погрузилась в полный хаос. Безудержный рост цен, стремительный рост инфицированных COVID-19 (1200 – 1400 случаев заражений в день), проблемы с экспортом фруктов, задержки с выплатой зарплаты учителям. На этом фоне власть решила отвлечь внимание граждан… беспределом и арестами.

На грани социальной катастрофы

11 октября Национальное бюро статистики представило очередной пресс-релиз о ситуации с ценами. В сентябре в аграрной Молдове больше всего подорожали овощи – на 19,6%. Цена на огурцы выросла на 55,4%, на помидоры – на 45,3%, на капусту – на 26,9%, на грибы – на 16,5%, на сладкий перец, баклажаны, кабачки – на 8,7%. Яйца подорожали на 4%, крупы – на 2,5%, сливочное масло – на 2%, молоко – на 2,5%, творог – на 2,2%. Хлеб стал дороже на 1,6%, свинина – на 3,9%, курятина – на 1,6%, говядина – на 1,5%. Сжиженный газ вырос в цене в сентябре на 8,3%, уголь– на 6,1%, бензин – на 3,1%, дрова – на 2,7%, дизельное топливо – на 2,4%. Мебель и домашняя техника стали дороже на 3,9%, ковры – на 8,5%, одежда – на 1,5%, стройматериалы – на 1,1%. Кроме того, почти на 9% подорожали стоматологические услуги, а стоимость проживания в студенческих общежитиях увеличилась на 8,6%.

Это данные за сентябрь. Но если взять цифры за последние полгода, то ситуация ужасает. Мы на грани социальной катастрофы. Цена на бензин и дизтопливо выросла – на 25% (с 16 до почти 22 леев), на лекарства – на 30%, на стройматериалы – на 300%. Транспортники требуют немедленно увеличить плату за проезд. Все эксперты уверены, что скоро подорожают электричество и газ, а это приведёт к новому росту цен…

Как власти борются с ростом цен

На фоне стремительного роста цен партия власти продолжает транжирить народные деньги и заниматься ерундой. Полмиллиона леев потратили на визиты Санду. Закупили новые ноутбуки для парламента на 500 000 леев. Провели парады на 6 млн леев. Закупили старое оружие у США на $5 млн. Взяли кредит у Всемирного банка на $25 млн для закупки вакцин Pfizer. При этом цена вакцины засекречена, что говорит о наличии схем и откатов. На 4 млн леев увеличили затраты на содержание администрации президента.

Правящая PAS и Майя Санду утверждают, что цены растут во всём мире. Премьер Наталья Гаврилица даже доболталась до того, что рост цен означает рост экономики.

Но тут есть пара любопытных нюансов. Цены на бензин взлетели после закона PAS о рынке нефтепродуктов. Он дал отмашку бензиновым магнатам, которые (смотри Bemol) спонсировали президентскую кампанию Майи Санду. Спонсировали не зря – Санду со всеми рассчиталась. Более того, цена бензина и солярки зависит и от акцизов. Но понижать акцизы на продукты ГСМ партия власти не будет, так как их рост предусмотрен договором об ассоциации с Евросоюзом. А кому охота бодаться с Брюсселем?

В этом году в Молдове собрали 1,551 млн тонн пшеницы, на миллион тонн больше, чем в прошлом, заявили в Минсельхозе Молдовы. Это рекордный урожай за последние 30 лет. А всё благодаря рекордным субсидиям в сельское хозяйство – 1,1 млрд леев, перечисленных правительством Кику – Додона. Тем не менее цена на хлеб выросла на 50 банов и, скорее всего, вырастет ещё. При Игоре Додоне и бензин стоил 16 леев, и хлеб был дешевле, несмотря на лютую засуху. А у Гаврилицы – всё наоборот. Случайность? Не думаю. Видимо, речь о схемах и обычной коррупции «жёлтых» воротил.

Вместо борьбы с инфляцией власти глумятся над гражданами. Министр сельского хозяйства Герчу обещает, что цена на хлеб может вырасти ещё больше. Премьер Гаврилица считает, что цена на хлеб выросла «всего лишь на 50 банов». Дескать, ерунда, не обращайте внимания! Министр инфраструктуры и регионального развития Спыну также решил выделиться, заявив буквально следующее: «Газ стоит $790 долларов за 1 тыс. м³, а не $800! Хватит истерить!» Евгений Карпов, один из директоров НАРЭ, тоже шутки шутит да анекдоты травит. Мол, подорожает не только газ, но и электричество… Ну спасибо

– обрадовали.

Дали газу

Безусловно, одним из главных факторов роста цен являются цены на энергоносители. Это если абстрагироваться от коррупции, монополизма в экономике, бюджетно-налоговой политики, уровня предложения на рынке и так далее. Чтобы понимать, почему Молдова оказалась в идиотском положении с контрактом на газ, нужно посмотреть внимательно на поведение президента Майи Санду в последние три месяца. Судите сами.

1 июля 2021 года. Цены на газ на европейском форвардном рынке находятся уже выше отметки в $450 за 1 тыс. м³. 19 июля Санду подписывает Батумскую декларацию, где Россию обвиняют в агрессии против Украины, Грузии, Молдовы.

Август 2021 г. Средняя цена за газ на биржах достигла $533. 23 августа Санду участвует в «Крымской платформе», заявив, что Россия аннексировала Крым и грубо нарушила международное право. 27 августа она устраивает парад независимости, в котором участвуют Зеленский, Дуда, Йоханнис, а президент Украины делает антироссийские заявления.

1 сентября. Цена перешагнула отметку в $630 за 1 тыс. м³. Что делает Санду? 2 сентября она участвует в передаче In profunzime (PRO TV), где, с подачи ведущей, заявляет, что Россия развязала войну в Приднестровье.

15 сентября. Цена на газ на европейском рынке достигла $960! Майя Санду заявляет, что компания «Молдовагаз» должна вести переговоры о закупке газа, а не правительство. Скажите, пожалуйста, а наш президент точно в своём уме? Да и её назначенцы также не далеко ушли от своего лидера.

11 октября, в разгар переговоров по газу в Москве, депутат PAS Л. Николаеску-Онофрей требует у КСТР провести мониторинг каналов НТВ и «Первый в Молдове» с точки зрения их «равноудалённости и правильности». И это несмотря на то, что мониторинг каналов закончился пару недель назад. Надо быть полным неадекватом, чтобы прямо в день переговоров фактически запустить процесс закрытия русскоязычных оппозиционных СМИ в отместку за проведённый оппозицией 10 октября митинг!

Кстати, а проверить TV8, который, судя по прослушкам Билецкого, получал сотни тысяч евро от Филата, не желаете? А то, как тратит Jurnal TV деньги спонсоров из Европейского фонда за демократию? И вообще, как они освещают события, подпевая партии власти?

Санду осталось только выслать пять российских дипломатов, как это сделал ранее Плахотнюк. Тогда точно цена на газ будет выгодной. Стоит ли удивляться, что министр инфраструктуры и регионального развития А. Спыну во время переговоров в России так и не встретился с руководителем «Газпрома»

А. Миллером. Чем он вообще там занимался – большая загадка. По словам Спыну, в настоящий момент формула цены на газ ещё не установлена, переговоры продолжаются. Правительство ведёт консультации с партнёрами по развитию, чтобы найти «альтернативные способы» выхода из ситуации и «возможности для покупки газа на других рынках».

Короче, Спыну предлагает покупать у европейцев российский газ, только намного дороже. Вы удивлены? И даже не пытайтесь после этого всего обвинять Санду или Спыну. Можете обвинить Игоря Додона или масонов. В противном случае… смотрите, что произошло с генпрокурором.

Кстати, с октября Молдова закупает газ по $790 за 1 тыс. м³. В январе цена была в 6 раз ниже – $127. Хорошие времена, чего уж там.

Хорошие штрафы

Провалы в экономике и в социальной сфере идут рука об руку с полным беспределом в юстиции и культуре. Так, PAS единолично назначила пять членов ЦИК, избрав и руководство этого органа без участия оппозиции. Впервые в истории страны у оппозиции нет ни одного представителя, так как PAS отказалась принять их кандидатуру.

Также PAS ратифицировала в первом чтении скандальную Стамбульскую конвенцию, которая легализует понятия пола как «социального конструкта», открывая путь к легализации более 56 гендерных самоидентификаций, как это происходит в свободном мире. Скоро и у нас появятся асексуалы, интерсексуалы, трансгендеры, квиры и бог ещё знает кто. И конечно, всё это будет преподаваться в школах. А потом разрешат операции по смене пола, в том числе детям, без ведома родителей. Это уже произошло в январе текущего года в США, где был принят скандальный Акт о равенстве. Молдавская православная церковь уже выступила с критикой в адрес этого документа, последствия которого люди пока ещё не осознали.

Про вопиющий арест генпрокурора А. Стояногло напишу в другой раз. Но его задержание вместе с супругой за 15 минут до брифинга, по решению прокурора Фуртунэ, который служил во времена Плахотнюка, – это за пределами добра и зла. И если генпрокурора арестовали как последнего преступника, что они сделают с рядовыми гражданами? Подумайте хорошенько над этим, прежде чем смеяться. Более того, «хорошие люди» решили ввести и хорошие штрафы, внедряя тем самым одиозную ковид-диктатуру. С 11 октября в Молдове введены новые зверские штрафы за несоблюдение антиковидных мер – от 25 тыс. до 75 тыс. леев.

Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью от 8 октября, в случае несоблюдения мер, введённых властями, граждане будут оштрафованы на сумму от 2000 до 5000 леев в случае первого нарушения. Если будет установлено повторное нарушение, придётся уплатить штраф от 15 000 до 25 000 леев. Для юридических лиц штрафы увеличиваются с 10 000 до 14 000 при первом выявлении и от 50 000 до 75 000 леев – при втором.

Более того, все граждане при выходе из дома должны иметь при себе паспорта или другие удостоверения личности. Вот такие «хорошие времена» и хорошие штрафы! Одно понятно – это только начало. Дальше будет хуже. А кто будет возмущаться и не будет хвалить Майю Григорьевну… смотрите на генпрокурора. Мы предупреждали, что так будет, – так и есть…

Богдан Цырдя,

политолог

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