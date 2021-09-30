“Это секрет”: Минздрав скрывает, по какой цене был приобретён Pfizer

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Власти не могут назвать цену, по которой Республика Молдова приобрела вакцину Pfizer, потому что “это секрет”. Об этом на заседании парламента заявила министр здравоохранения Алла Немеренко. Она пояснила, что это было условием компании при подписании контракта на закупку препарата.

– Я не могу назвать цифру, потому что Министерство здравоохранения на том этапе подписало конфиденциальное соглашение о цене, – сказала Немеренко.

В начале лета Молдова закупила 700 тысяч доз вакцины от коронавируса, произведённой фирмой Pfizer.

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