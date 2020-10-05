“Это – пример прямой поддержки населения”: ПСРМ приветствует решение правительства увеличить размер личного освобождения при уплате налогов для физических лиц

0

Партия социалистов всегда поддерживала инициативы, призванные увеличить доходы граждан и повысить их благосостояние. Вот почему парламентская фракция ПСРМ приветствует и проголосует за проект налогово-бюджетной политики на будущий год, который преследует как раз эти цели. Об этом на своей странице в соцсети пишет лидер фракции Корнелиу Фуркулицэ.

В частности, речь идет об увеличении личного освобождения для физических лиц с 24 тысяч до 25 тысяч 200 леев, а те, чей ежегодный доход составляет менее 18900 леев, платить подоходный налог не будут. Также на 50% будет увеличен размер освобождения на иждивенца – с 3000 до 4500 леев.

– Это значит, что в карманах граждан останется больше денег. Это – пример прямой поддержки населения правительством. Вот почему нам нужна ответственная, а не истеричная и популистская власть, – отметил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.