“Это политическая расправа”: в Комрате проходит митинг в защиту Стояногло (ФОТО)

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Требуют освободить Александра Стояногло. В Комрате этим утром на стихийный митинг собрались жители Гагаузии.

Они высказали обеспокоенность отстранением от должности и задержанием генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло. Уже сегодня, 6 октября, в Комрате планируется провести экстренное заседание Народного собрания VI созыва, заявил действующий спикер Владимир Кысса. Произошедшее он назвал политической расправой, пишет gagauzinfo.md. Возмущение действиями властей выразил и первый начальник УВД Гагаузии Илья Стамат.

– Я шокирован задержанием Стояногло. Он – единственный человек, который защищал Конституцию. Только он освободил политических заключенных. Он – первый независимый генеральный прокурор. Мы требуем освободить его. И гагаузский народ встанет за Александра Стояногло, – сказал Стамат.

Генеральный прокурор был задержан накануне на 72 часа. Председатель ПСРМ Игорь Додон уверен: это произошло по указанию проевропейских властей. Вчера вечером Александр Стояногло собирался обнародовать новые данные.

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