“Это не в нашей компетенции”: в прокуратуре отреагировали на инцидент с мамой Игоря Додона

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В Антикоррупционной прокуратуре заявили, что у них “нет полномочий и возможности контролировать подобные инциденты”.

– У Антикоррупционной прокуратуры нет своего помещения, вход и выход из офиса учреждения регулируются органом, в ведении которого находится помещение, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что накануне мать бывшего президента страны Игоря Додона освистали и оскорбили на входе в здание Антикоррупционной прокуратуры.

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