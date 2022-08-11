“Это не в нашей компетенции”: в прокуратуре отреагировали на инцидент с мамой Игоря Додона

“Это не в нашей компетенции”: в прокуратуре отреагировали на инцидент с мамой Игоря Додона

В Антикоррупционной прокуратуре заявили, что у них “нет полномочий и возможности контролировать подобные инциденты”.

– У Антикоррупционной прокуратуры нет своего помещения, вход и выход из офиса учреждения регулируются органом, в ведении которого находится помещение, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что накануне мать бывшего президента страны Игоря Додона освистали и оскорбили на входе в здание Антикоррупционной прокуратуры.

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