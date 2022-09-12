“Это не решение”: Минфин не одобряет идею предоставления налоговых льгот сельхозпроизводителям

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Министерство финансов не одобряет идею предоставления налоговых льгот сельхозпроизводителям, пострадавшим от сильной засухи этого года. Глава ведомства Думитру Будянский говорит, что предоставление фермерам налоговых льгот не является решением, поскольку государственный бюджет не имеет доходов, кроме налогов и сборов. Политика правительства заключается в поддержке экономических агентов посредством программ, направленных на обеспечение развития бизнеса, а не посредством налоговых льгот, которые ставят под угрозу устойчивость бюджета, отметил министр.

– Мы рассматриваем пакет мер для сельхозпроизводителей, которые пострадали от засухи, вскоре эти меры будут объявлены. У нас есть хорошие программы, призванные покрыть ущерб, поддержать сельхозпроизводителей и бизнес в целом. Когда дело доходит до налоговых льгот, не происходит такого хорошего взаимодействия и мы теряем поступления в бюджет. Из-за этого теряется способность бюджета финансировать сельское хозяйство, в том числе через Фонд вмешательства в сельском хозяйстве, посредством программ субсидирования, – сказал Будянский в эфире передачи на частном телеканале.

По словам министра, все должны платить налоги и сборы в пользу государства в соответствии с законом.

– Не только сельхозпроизводители, но и мы заинтересованы в том, чтобы были программы поддержки в случае, когда возникают проблемы, такие как стихийные бедствия. Мы также поддерживаем и поощряем страхование фермеров, но общая тенденция заключается в том, чтобы поддерживать фермеров программами и в меньшей степени прибегать к практике налоговых льгот. У нас нет других источников дохода, кроме налогов и сборов от граждан. Столько, сколько мы собираем от бизнеса, от граждан, столько мы можем вернуть обществу. Конкретно в этой исключительной ситуации фермерам могут помочь целевые, но эффективные для них методы, – добавил министр, сообщает ipn.md.

По словам представителей сельскохозяйственных организаций, сильная засуха в этом году поставила под угрозу урожай кукурузы в объеме 80-90 процентов, в то время как урожай подсолнечника и сахарной свеклы пострадал на 60-70 процентов. Фермеры говорят, что из-за бездействия государства, большая часть отрасли сельского хозяйства рискует обанкротиться, что приведёт к потере тысяч рабочих мест.

Ранее сельхозпроизводители потребовали от властей отсрочки выплат кредиторам и предоставление налоговых льгот фермерам, пострадавшим от засухи.

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