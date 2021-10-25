“Это коммерческая тайна”: гражданам не скажут, по какой цене Молдова закупит газ у Польши

“Это коммерческая тайна”: гражданам не скажут, по какой цене Молдова закупит газ у Польши

Молдова закупит у Польши миллион кубометров газа, однако по какой цене – власти сказать не могут, так как это “коммерческая тайна”. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявила премьер страны Наталья Гаврилица. 

– Мы не можем назвать цену. В контрактах такого типа на европейском рынке цена не указывается для сохранения конкурентоспособности, это считается коммерческой тайной. Цена рыночная, но точную цифру я назвать не могу. Это условие контракта – не разглашать цену, – сказала она. 

В понедельник вечером стало известно, что Молдова заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG. Об этом сообщил молдавский кабмин.

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