“Это издевательство!”: фракция БКС отказывается от пасхальной премии и направит эти деньги в помощь нуждающимся

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов отказываются от премии в размере 800 леев, выделенной депутатам к Пасхе, и передадут эти деньги в помощь нуждающимся в виде продуктовых наборов. Об этом на своей странице в соцсети написала Адела Рэйляну. “Вот такие “хорошие времена”: у людей в карманах пусто, а депутаты ПДС делят “подачки”, – возмутилась она.

Член исполкома ПСРМ напомнила, как социалисты, будучи у власти в непростые времена, находили возможность предоставлять по 1000 леев помощи пенсионерам как к Пасхе, так и к зимним праздникам. Партия социалистов настаивала на сохранении этой традиции, чтобы самые нуждающиеся получили возможность купить необходимое к столу. Однако правительство назвало эту помощь “подачкой” и отказало в ней. А вот депутатов ПДС не обделила: им была выделена премия в размере 800 леев.

– Видим, что руководство страны резко сжалилось, когда речь зашла о выделении “подачек” им самим. Это издевательство над людьми. Граждан не только ежедневно вынуждают платить так называемую цену “энергетической свободы и независимости”, но и унижают самым ничтожным образом. Вот такие “хорошие времена”: у людей в карманах пусто, а депутаты ПДС делят “подачки”, – возмутилась она.

Рэйляну добавила, что фракция БКС категорически не согласна с этим решением и отказывается от выделенных денег. Свои пасхальные премии депутаты Блока направят в помощь нуждающимся. На эти средства будут приобретены продуктовые пакеты, чтобы хотя бы несколько человек, ждущих от государства помощи, смогли отпраздновать Пасху. БКС также призвала президента, депутатов ПДС, министров и судей последовать примеру Блока и тоже отказаться от “подачек” в пользу людей.

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