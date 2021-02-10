Это хорошие люди. Не перепутайте!

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О том, кого на самом деле привела во власть президент РМ

Всего за один месяц нахождения у власти М. Санду шокировала общественность массой заявлений и кадровых назначений. Похоже, Майя Григорьевна пытается подмять под себя все органы власти для реализации масштабных антигосударственных проектов.

Говорим Санду – подразумеваем Филат?

На выборах М. Санду люто критиковала ЛДПМ и лично Филата. На деле, став президентом, тут же выдвинула всех людей Филата и ЛДПМ на ключевые должности в президентуре и Совбезе. Тут все, кого хочешь, – и бывшие министры, и заместители министров, и даже телохранители В. Филата. Возьмём по порядку:

М. Санду – министр образования от ЛДПМ Филата (2012– 2015 гг.).

– министр образования от ЛДПМ Филата (2012– 2015 гг.). А. Спыну , генсек аппарата президента – бывший председатель молодёжной организации ЛДПМ.

, генсек аппарата президента – бывший председатель молодёжной организации ЛДПМ. В. Негруцэ , советник президента, член Совбеза – экс-министр финансов от ЛДПМ.

, советник президента, член Совбеза – экс-министр финансов от ЛДПМ. Л. Николаеску-Онофрей , советник президента – экс-замминистра образования от ЛДПМ.

, советник президента – экс-замминистра образования от ЛДПМ. И. Гросу , член Совбеза – экс-замминистра образования от ЛДПМ, член Совбеза.

, член Совбеза – экс-замминистра образования от ЛДПМ, член Совбеза. В. Кульминский , член Совбеза – экс-советник Ю. Лянкэ, члена ЛДПМ.

, член Совбеза – экс-советник Ю. Лянкэ, члена ЛДПМ. А. Ревенко , член Собеза – экс-директор Центра по борьбе с трафиком людей при МВД. Назначена Д. Речаном (министр ЛДПМ и её двоюродный брат) на эту должность 5 сентября 2012 г. Работала до 2015 года.

, член Собеза – экс-директор Центра по борьбе с трафиком людей при МВД. Назначена Д. Речаном (министр ЛДПМ и её двоюродный брат) на эту должность 5 сентября 2012 г. Работала до 2015 года. В. Попа – заместитель начальника Службы госохраны, личный телохранитель Филата, а потом и Санду.

– заместитель начальника Службы госохраны, личный телохранитель Филата, а потом и Санду. Л. Палихович – экс-вице-спикер парламента от ЛДПМ. Спецпредставитель президента при ОБСЕ по гендерному равенству.

В парламентской фракции PAS тоже люди Филата. К примеру, депутат Д. Алайба работал в правительстве, консультировал В. Филата. Всё настолько запущено, что даже в новом кабмине Гаврилицы оказались люди из ЛДПМ. К примеру, В. Чиботару – кандидат на должность министра реинтеграции, экс-председатель ЛДПМ (2016 г.), министр обороны, выдвинутый ЛДПМ в 2015 году.

На самом деле ЛДПМ сбросила хвост, чтобы выжить. И сегодня все коррупционеры из ЛДПМ перешли в PAS. Они снова у власти. На этот раз под чутким руководством М. Санду.

Наследие ЛДПМ

Граждане, возможно, забыли, что многие видные члены ЛДПМ были либо арестованы, либо судимы. Партия погрязла в коррупции и во всевозможных аферах. Часть депутатов ЛДПМ прогнулась под Плахотнюка, другая отказалась от мандатов, третья переметнулась к М. Санду, которая тоже координировала свои шаги с олигархом. Многие шутят, что самым честным в ЛДПМ был сам Филат, который отсидел четыре года за коррупцию. Он, наверное, был единственным в этой партии, кто не прогнулся под Плахотнюка.

А что остальные? Министр финансов при Филате В. Негруца получил три года за коррупцию с отсрочкой. Нанёс госбюджету урон в €400 000. Сегодня он – советник Санду. Он – хороший человек. Экс-министр здравоохранения А. Усатый был арестован за схемы в медицине. Имел кучу уголовных дел за подстроенные тендеры, но Плахотнюк его не посадил. Н. Викол, экс-глава Налоговой службы, также был арестован и судим за махинации, получил шесть лет тюрьмы. Э. Бэнэрук, экс-замсекретаря правительства от ЛДПМ, был осуждён на 6 лет, у него в офисе нашли $40 000, €1580, 24 000 леев. Экс-премьер Ю. Лянкэ получил уголовное дело за выдачу дипломатических номеров в Москве частным лицам. Дело прикрыли, так как он полностью лёг под Плахотнюка и согласился на приватизацию Banca de Economii, концессию аэропорта и на аферу с миллиардом. Премьер К. Габурич от ЛДПМ также стал фигурантом дела о фальшивом дипломе. Дело закрыли, так как Габурич пошёл на секретное голосование по выделению 5 млрд леев трём проблемным банкам. Даже М. Санду, по словам Ивана Дьякова, стала в 2013 г. фигурантом дела о закупке камер наблюдения для экзаменов в лицеях, но в конце 2015 года прокуроры Плахотнюка закрыли дело. Неужели закрыли потому, что она также голосовала за аэропорт и выделение 5 млрд леев трём банкам?

На самом деле ЛДПМ сбросила хвост, чтобы выжить. И сегодня все коррупционеры из ЛДПМ перешли в PAS. Они снова у власти. На этот раз под чутким руководством М. Санду.

Три вопроса к гражданам

В связи с этим позволим себе задать гражданам три вопроса: вы всё ещё сомневаетесь, что PAS и ЛДПМ – одно и то же; вы всё ещё считаете, что Санду, собрав вокруг себя всех коррупционеров из ЛДПМ, собирается бороться с коррупцией; у вас есть ещё вопросы, кто на самом деле освободил В. Филата?

Мы писали ранее и будем продолжать утверждать, что Санду – лишь ширма для коррупционеров и олигархов. Пройдёт год-другой и ширму поменяют, но воровство и коррупция останутся. С теми же людьми, с теми же внешними хозяевами и с теми же результатами.

Это не коррупционеры – это другое

Ключевое обещание М. Санду – назначать на должности честных людей. На самом деле на должности советников и помощников президента были продвинуты граждане, вовлечённые во множество скандалов и даже с судимостью. Напомним ещё раз список её честных советников, начиная с самой Санду.

М. Санду. 29 мая 2013 г. голосовала за концессию кишинёвского аэропорта. 27 марта 2015 г.

голосовала за выделение 5,4 млрд леев банкам Шора. 31 мая 2013 г. – фигурант уголовного дела по выделению средств на видеокамеры для экзаменов в лицеях. Ущерб государству – 7 млн леев.

29 мая 2013 г. голосовала за концессию кишинёвского аэропорта. 27 марта 2015 г. голосовала за выделение 5,4 млрд леев банкам Шора. 31 мая 2013 г. – фигурант уголовного дела по выделению средств на видеокамеры для экзаменов в лицеях. Ущерб государству – 7 млн леев. А. Спыну , генсек аппарата президента. Серый бизнес в офшорах. Занизил в 4 раза цену своего дома в 8 млн леев, указав стоимость в 2 млн леев.

, генсек аппарата президента. Серый бизнес в офшорах. Занизил в 4 раза цену своего дома в 8 млн леев, указав стоимость в 2 млн леев. А. Ревенко. Утаила информацию о квартире площадью 150 м², участке земли, 12 банковских счетах, акциях компаний и автомобиле. Сдавала свой автомобиль в аренду собственной фирме за $2000 в месяц. Фигурирует в отчёте НАН за сокрытие имущества.

Утаила информацию о квартире площадью 150 м², участке земли, 12 банковских счетах, акциях компаний и автомобиле. Сдавала свой автомобиль в аренду собственной фирме за $2000 в месяц. Фигурирует в отчёте НАН за сокрытие имущества. Л. Николаеску-Онофрей. Уличена в плагиате. Участвовала со своим НПО Pro Didactica в распиле проектов в $1 млн от Фонда Сороса в 2014–2015 гг.

Уличена в плагиате. Участвовала со своим НПО Pro Didactica в распиле проектов в $1 млн от Фонда Сороса в 2014–2015 гг. В. Негруцэ. Осуждён на 3 года. Нанёс ущерб государству в €400 000, которые он отдал в пользу своего однопартийца П. Сандулаке. Продвигал приватизацию BЕМ.

Осуждён на 3 года. Нанёс ущерб государству в €400 000, которые он отдал в пользу своего однопартийца П. Сандулаке. Продвигал приватизацию BЕМ. О. Стамате. Будучи минист-ром юстиции в 2019 г. закрыла уголовное дело в отношении своего мужа.

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Каждый день всплывают новые данные про советников и членов Совбеза Санду. И каждый раз – скандал. Вот увидите, что это только начало длинной череды коррупционных нитей этих господ.

Кабмин на растерзание

5 февраля Н. Гаврилица представила свою команду. 2/3 министров – это депутаты и советники самой Майи Григорь-евны. Другие министры видимо выдвиженцы одного известного в стране посольства… Вот их имена: Виорел Чиботару – вице-премьер по реинтеграции; Розалина Албу – министр финансов; Серджиу Литвиненко – министр юстиции; Ион Лука – министр сельского хозяйства и регионального развития; Алла Немеренко – министр здравоохранения, труда и социальной защиты; Анатолий Носатый – министр обороны; Михай Попшой – министр иностранных дел; Анна Ревенко – министр внутренних дел; Андрей Спыну – министр экономики; Анатолий Топалэ – министр образования, культуры и исследований.

Н. Гаврилица, представив свой кабмин, ошарашила честной народ следующим заявлением: «Не думаю, что депутаты поднимут руку, когда узнают нашу программу. Мы разрабатываем программу, которая прямо противоречит тому, как коррумпированные политики видят роль государства».

Вот оно что! Ждём с нетерпением программу Н. Гаврилицы по борьбе с коррупцией. Особенно интересно, как она будет бороться с теми, у кого фальшивые дипломы. Также интересует пункт по борьбе с чиновниками, утаившими свои особняки в Румынии и стоимость своих домов в Молдове. Интересен и пункт по борьбе с офшорами и как предотвратить попадание таких граждан во власть и в администрацию президента.

Ну и, конечно, хотим увидеть пункты, касающиеся граждан, голосовавших за аэропорт и миллиард. Будет против них люстрация или нет? Короче, ждём программу. Думаю, советникам Санду тоже будет интересно.

Однако если сама Гаврилица не прочь стать премьером, М. Санду призвала депутатов не голосовать за кабмин Гаврилицы. В тот же день и партия PAS бросила такой же призыв. Такой абсурд впервые происходит в истории страны: чтобы партия и её лидер, он же президент, выдвинули кабмин и тут же призвали не поддерживать его. К примеру, Литвиненко и Попшой, кандидаты на должность министров, также призвали самих себя (они ещё и депутаты парламента) не голосовать за себя…

Напомним, что сама Н. Гаврилица утверждает, что за её кабмин парламент не проголосует, так как испугается её программы по борьбе с коррупцией. Короче, члены PAS Литвиненко и Попшой не проголосуют за самих себя из-за страха, что их однопартиец Гаврилица их потом посадит.

Так и хочется спросить: гос-пода, вы в своём уме? Когда в последний раз ходили к психиатру?

Богдан Цырдя,

политолог