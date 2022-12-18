“Это государственная тайна”: Домнику Маноле охраняют вот уже почти два года за счёт бюджета

Председатель Конституционного суда Домника Маноле продолжает пользоваться услугами государственной охраны, оплачиваемыми из бюджета. В ответе порталу UNIMEDIA Служба государственной охраны подтвердила, что спустя год и 8 месяцев со дня соответствующего указа Майи Санду Маноле всё ещё охраняют.

Сколько агентов задействовано в охране председателя КС, каков месячный и общий бюджет, в СГО отвечать отказались, сославшись на то, что это “государственная тайна”.

Майя Санду распорядилась приставить к Домнике Маноле охрану 20 апреля 2021 года вследствие возникших в её адрес угроз. Сама Маноле жаловалась на слежку у её дома и за её машиной.

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