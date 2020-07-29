Это был тяжёлый год

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Об итогах деятельности молдавского парламента

На прошлой неделе завершилась весенне-летняя сессия законодательного органа Республики Молдова. Чем она запомнится избирателям?

Закон бумеранга

К сожалению, последнее заседание парламента Молдовы показало всю сущность оппозиции, которая пыталась отправить в отставку действующее правительство, возглавляемое Ионом Кику. За недостойное поведение депутатов, избранников народа, объединение партий Канду, Санду, Нэстасе, Шора прозвали альянсом хаоса. Скандал и беспорядки, которые они устроили в последний день работы парламента, показали культурный уровень членов этих политформирований.

Вместе с тем лидер партии Pro Moldova Андриан Канду получил возможность убедиться в существовании закона бумеранга. Дело в том, что в бытность его спикером парламента был принят регламент, ограничивающий доступ представителей СМИ в зал заседаний законодательного органа. Сколько журналисты ни возмущались, А. Канду парировал – мол, не положено. Зато когда оппозиции в лице того же А. Канду вдруг захотелось, чтобы их СМИ присутствовали на заседании 20 июля, но, следуя предписаниям регламента, охрана их в зал не пустила, некоторые депутаты от альянса обвинили в этом руководство парламента и правящее большинство ПСРМ –ДПМ.

Несмотря на все трудности, нам удалось добиться политической стабильности. Было и хорошее и плохое. Вотум недоверия был особенно постыдным. Кто пострадал? Думаю, что пострадал имидж парламента.

Туристы и популисты

Таким образом весенне-летняя сессия парламента всем избирателям запомнится, в первую очередь, бесконечными скандалами, которые устраивала оппозиция, бойкотированием ими заседаний и неумением вести цивилизованный диалог.

Во-вторых, этот состав законодательного органа останется в памяти ещё и по той причине, что в нём процветал активный политический туризм, способствовавший образованию группы депутатов-перебежчиков (сторонников бежавшего из страны олигарха В. Плахотнюка), в срочном порядке даже зарегистрировавших новую партию – Pro Moldova.

В-третьих, в страницы истории парламента РМ будет вписан и провал планов альянса Канду – Санду – Нэстасе – Шор отправить в отставку правительство Иона Кику, и неумение договориться между собой по кандидатуре премьера и кабинета министров.

В-четвёртых, никогда не забудется, как лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду из политика, якобы борющегося с олигархом Плахотнюком, превратилась в его компаньона, выступая в одной упряжке и голосуя совместно с лидером PRO Moldova А. Канду – единомышленником и последователем бежавшего из страны экс-лидера ДПМ.

В-пятых, сложно будет забыть и популизм оппозиционных партий, которые ради поддержания своего рейтинга выдвигали социальные проекты, не предлагая источники их финансирования.

Удар по имиджу

Глава молдавского государства Игорь Додон дал оценку завершившемуся политическому году 24 июля на пресс-конференции, организованной для журналистов. Он сказал, что этот год был сложным, в том числе из-за кризиса в здравоохранении и в экономике.

– Это был очень сложный политический сезон. Я думал, что прошлый, 2019 год, был тяжёлым. Надеялся, что в этом будет проще, но было достаточно сложно из-за ситуации с коронавирусом, из-за политического кризиса, – отметил глава государства. – Несмотря на все трудности, нам удалось добиться политической стабильности. Было и хорошее и плохое. Вотум недоверия был особенно постыдным. Кто пострадал? Думаю, пострадал имидж парламента. Люди очень возмущены поведением депутатов. Я был в оппозиции 8 – 10 лет, но поведение некоторых депутатов в тот понедельник перешло все границы.

Спикер парламента Зинаида Гречаный, подводя итоги весенне-летней сессии, в одной из передач на телеканале НТВ, заявила, что такого скандального и дестабилизирующего обстановку состава законодательного органа на протяжении всей истории независимости РМ не было. Она считает, что такой оппозиции не место в парламенте и исправить положение могут досрочные парламентские выборы.

Анастасия Погодина