Это был тяжёлый год

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Топ-13: чем запомнится гражданам Молдовы уходящий 2022-й

Подготовила Любовь Чегаровская, info@aif.md

С новым годом, идущим на смену уходящему, многие люди связывают перемены к лучшему. Они хотят оставить всё плохое в прошлом и ждут наступления хороших времён. 2022 год был тяжёлым для Республики Молдова. Предлагаем вам чёртовую дюжину событий, произошедших в текущем году.

Война на Украине, и как следствие – Молдова приняла на своей территории огромный поток беженцев. По данным Пограничной полиции, на конец года в нашей стране нашли временное пристанище более 80 тыс. граждан Украины. По данным Национального агентства занятости, на начало декабря по всей стране официально трудоустроены 911 украинцев (670 женщин и 241 мужчина), и это число постоянно растёт. Год режима чрезвычайного положения. С осени 2021 года и по сегодняшний день в Республике Молдова действует режим чрезвычайного положения, продлеваемый по разным причинам – газовый кризис, война на Украине, засуха в сельском хозяйстве, энергетический кризис. Оппозиция обвиняет действующую власть в искусственной поддержке чрезвычайного положения, что позволяет им принимать непрозрачные решения, игнорируя парламентские дебаты. Республика Молдова получила статус кандидата в члены Евросоюза. 23 июня 2022 года на саммите ЕС было принято решение предоставить Молдове статус кандидата на вступление в Европейский союз. Всего, помимо Молдовы, в кандидатах на вступление числятся семь стран: Албания, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория и Украина. Европейские политики и местные эксперты, учитывая опыт других государств, говорят, что процедура вступления в Евросоюз может занять годы, а то и десятилетия. Небывалый рост тарифов на коммунальные услуги и цен на продовольственные и промышленные товары. По данным Национального бюро статистики, продукты питания подорожали за год на 33,1%, непродовольственные товары – на 21,2%, а предоставляемые населению услуги – на 44,7%. С ноября 2021 года по ноябрь 2022-го электричество в Молдове подорожало на 140%, газ – на 78%, пассажироперевозки – на 66%, а отопление – на 48%. Топливо поднялось в цене за год почти на 40%, а лекарства стали дороже на 10%. Серьёзный энергетический кризис в немалой степени связан с прерыванием поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС. Закупки её в Румынии, в часы пик по рыночным ценам, привели к повышению тарифа до 5,91 лея. Инфляция в Республике Молдова в 2022 году составила почти 35%. Молдова по этому показателю последовательно продолжает закреплять за собой лидирующую позицию среди европейских государств, оставив далеко позади даже полуразрушенную Украину с 26,6%, а Россию – вообще с 12,7%! (В целом по еврозоне инфляция составила 10,7%.) Гидрологическая и почвенная засуха. Она привела не только к снижению стока и уровня наземных рек, но и к уменьшению количества подземных вод и снижению уровня воды в артезианских скважинах. Засуха в 2022-м больнее всего ударила по производству зерновых. Среди наиболее пострадавших – посевы кукурузы: непогода уничтожила порядка 60% культуры. Меньше досталось пшенице: урожай в 2022-м оказался на 24% ниже прошлогодних показателей. Выводы содержатся в исследовании, проведённом Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Реформа высшего образования путём реорганизации 4 университетов и 18 научных институтов. Реорганизованы путём слияния следующие вузы: Молдавский государственный университет – с Академией госуправления и 13 научно-исследовательскими институтами, подключёнными к программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры МГУ; Технический университет Молдовы – с Государственным аграрным университетом Молдовы и тремя научно-исследовательскими институтами; Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ – с Тираспольским государственным университетом, Исследовательским институтом в области образования и Институтом непрерывного образования; Академия экономических знаний – с Национальным институтом экономических исследований; Академия им. Штефана чел Маре – с Государственным университетом физического воспитания и спорта. Оптимизация медицинских учреждений. Закрытие родильных отделений в Фалештах, Бричанах, Глодянах, Дондюшанах и Окнице. Минздрав сослался на рекомендации ВОЗ и заверил, что районные больницы отказались от роддомов в силу конкретных обстоятельств и с согласия учредителя. В этих родильных домах якобы показатели рождаемости были ниже 300 рождений в год. Закрытие программы по льготному кредитованию жилья для бюджетников Prima casă с сохранением уже имеющихся участников, так как не были предусмотрены меры по защите её от кризисов и риска повышения процентных ставок. Скандал, спровоцированный взломом телеграм-каналов первых лиц страны, в том числе министра юстиции Серджиу Литвиненко. Обнародованная переписка показала, что отстранение от должности генерального прокурора Александра Стояногло, как и назначение директора Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин проходили при активном вмешательстве главы Минюста. Приостановление действия лицензий шести русскоязычных телеканалов – NTV-Moldova, Primul în Moldova, Accent TV, RTR-Moldova, Orhei TV и TV6. Решение было принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям якобы «в целях защиты национального информационного пространства и предупреждения риска дезинформации посредством распространения ложной информации и попыток манипулирования общественным мнением» и в связи «с многочисленными выводами из отчётов о мониторинге Совета по телевидению и радиовещанию относительно нарушений Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах Республики Молдова». Запрет новостных и аналитических передач из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе из РФ, в связи с принятием Закона об информационной безопасности. Запрет Георгиевской ленты, символов Z и V. Введено наказание как для рядовых граждан, которые будут носить и продвигать данные символы в социальных сетях, так и для юридических лиц, которые производят, отображают, продают или распространяют эти символы, в том числе в интернете.