Этнокультурный фестиваль пройдет в столице и Тараклии

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XXI Этнокультурный фестиваль «Единство через многообразие» состоится 17 сентября в городе Тараклия, а 18 сентября в муниципии Кишинев.

Как сообщили в Агентстве межэтнических отношений, национальные костюмы, традиционные песни и танцы, кухня разных народов, а также множество других межкультурных новинок – выставки, презентации, мастер-классы – ждут всех, кто хочет познакомиться или вновь соприкоснуться с многонациональным богатством, постичь глубины и особенности полиэтничности нашей страны, передает moldpres.md.

В Тараклии фестиваль стартует парадом национальных костюмов и творческих коллективов, которые вместе с официальными лицами возложат цветы к бюсту Штефана чел Маре. Далее последует церемония посадки дерева и торжественное открытие фестиваля. Гостям будет предложено посетить национальные подворья этнокультурных организаций и общин, представляющих национальные меньшинства, ознакомиться с выставками декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и др. Кроме того, участники мероприятия представят свою национальную кухню. В течение дня на главной сцене фестиваля состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов этнокультурных организаций со всей республики. Хора национальностей станет завершающим аккордом мероприятия.

В Кишиневе фестиваль пройдет 18 сентября в центральном парке им. Штефана чел Маре, где будет представлен художественный коллаж из традиционных элементов этнической самобытности. Гости города, а также все ценители национального культурного многообразия смогут посетить этнические подворья, насладиться выступлениями известных артистов и ансамблей национальных меньшинств.

В этом году в мероприятии принимают участие около 40 этнокультурных организаций, представляющих 35 этносов, 16 ансамблей из различных районов республики.

Фестиваль организован Агентством межэтнических отношений и примарией Кишинева в партнерстве с Координационным советом этнокультурных организаций.

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