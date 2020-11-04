Этнические сообщества Молдовы выступают за сохранение стабильности и развитие страны (ВИДЕО)

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Представители этнических сообществ Молдовы обеспокоены общественно-политической ситуацией в стране накануне второго тура президентских выборов. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции. Лидеры общин отметили, что хотят сохранения стабильности, модернизации экономики, возрождения сёл, промышленности и аграрного сектора, и готовы приложить все усилия для блага нашего общего дома – Республики Молдова.

– Мы выступаем за сохранение мира и согласия и поддерживаем тех, кто ставит во главу угла объединение страны, кто за наши традиции и веру, – заявил председатель Украинской общины Виталий Мрук. – Мы бы хотели, чтобы во главе нашего государства стояли люди, которые не только говорят, но и делают. Каждый из нас видит те изменения, которые происходят в последнее время в Молдове. Что значит, что у нас будет родитель 1 и родитель 2, что значит, что школы с русским языком обучения должны закрываться? Претендовать на самую высокую должность в стране имеет право тот политик, который уважает чаяния граждан и защищает государство, как завещал Штефан чел Маре, – добавила глава Русской общины Людмила Лащенова. – Один из кандидатов почему-то открыто говорит: “Народ выйдет на улицы!”. Зачем? Всё можно решить спокойно. Если будет мир на молдавской земле, то трудолюбивый молдавский народ сделает эту страну цветущей, – подчеркнул председатель Белорусской общины Юрий Статкевич.

Хорошо подумать перед тем, как бросить бюллетень в урну, граждан также призвали представители Болгарской, Греческой и Еврейской общин РМ. Они выразили обеспокоенность инцидентами с блокированием доступа избирателей к участкам и попросили политиков перестать делить людей на “наших и ваших”, а сосредоточиться на решении накопившихся проблем.

– Политики не должны забывать, что после 15-го ноября жизнь не заканчивается. Просим вас помнить, что вы несёте ответственность перед гражданами, – подчеркнул сопредседатель Координационного совета этнокультурных организаций Молдовы Николай Терзи.

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