Этим летом фасады домов у Ворот города обновят

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В июне начнутся работы по ремонту фасадов нескольких жилых домов в столичном секторе Ботаника. Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства запустило тендер для отбора подрядчика.

Как уточнил глава отдела ГУЖКХБ Василе Ефрос, проект предусматривает реконструкцию фасадов жилых домов, расположенных на пр. Дачия, 50, 51 и 51/1, а также установку системы освещения на них. Заявки для участия в тендере принимаются с 16 по 25 мая, пишет ipn.md.

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