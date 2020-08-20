Эстафета памяти

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О том, как не опорочить завещание воинов-освободителей

Победа над фашизмом – это великое наследие, ответственная и почётная ноша, доверенная нам нашими предками. Каждый миг военной летописи – будь то освобождение маленькой деревни, города или целой страны – ценен и важен. По дороге в будущее нельзя потерять ни крупицы, ни одной страницы истории.

Под опекой ветеранов

Отказаться от героического прошлого – значит обречь молодое поколение на скудное и бездуховное будущее. Но детям третьего тысячелетия, которые воспитываются при помощи гаджетов, всё сложнее объяснить, что война между «русскими и немцами» – это не компьютерная игра, а реальное событие, она унесла жизни миллионов людей. Поэтому появление движения «Наследники Победы» было вполне логичным. Его создали взрослые для того, чтобы передать эстафету памяти детям. Подразделения «наследников» работают уже в 80 странах мира, даже в тех, которые Вторая мировая война обошла стороной.

– В 2010 году, когда мы праздновали 65-ю годовщину Победы и проводили фестиваль «Вера, Надежда, Любовь – Виктория», пригласили представителей молодёжных и ветеранских организаций из разных республик, – вспоминает руководитель общественного объединения «Организация ветеранов Республики Молдова» Алла Мироник. – В российскую делегацию входили и представители международного движения «Наследники Победы». После участия в нашем гала-концерте они предложили создать филиал в Молдове. Были подготовлены необходимые документы, и официально организацию зарегистрировали в 2013 году на уровне министерств юстиции Молдовы и России.

Сейчас в большинстве районов республики движение «Наследники Победы» возглавляют заместители председателей ветеранских организаций. Флаг «Наследников Победы» повторяет георгиевскую ленту, а в его левом верхнем углу изображён Георгий Победоносец. Организация подразумевает как личное, так и коллективное членство. Разработаны положение, анкета и значок – то есть все атрибуты, которые подчёркивают, что человек, вступивший в организацию, является членом большого коллектива.

Нас, ветеранов, становится всё меньше и меньше – значит оставшиеся в живых должны обучить наследников Победы, передать им свои воспоминания. Речь – о старшеклассниках, которые встанут в строй и из слушателей превратятся в наставников малышей.

Живые уроки

Один из самых активных секторов Кишинёва – Ботаника, где знамёна «Наследников Победы» вручены девяти лицеям. Но, как обратил внимание председатель столичной ветеранской организации сектора Ботаника Владимир Щетинин, откликаются на предложение стать частью движения в основном учебные заведения, где преподавание ведётся на русском языке.

– У нас достаточно крепкая связь поколений, мы проводим много совместных мероприятий. К примеру, в этом году мы попытались провести между лицеями конкурс комнат и музеев Боевой славы, выяснить, кто лучше, чьим опытом следует поделиться, – рассказывает Владимир Щетинин. – Оказалось, что у каждого есть своя изюминка. Сравнивать несравнимое не получилось – опыт каждого оказался важным. Тем не менее наиболее представительным всё-таки стал музей лицея им. Б. П. Хашдеу, в котором, кроме всего, проводятся уроки истории. Очень хорошо военно-патриотическая работа поставлена в Театральном лицее, в том числе и в начальных классах. Было трогательно, кода мы проходили с ветеранами и блокадниками по двору, а дети в военной форме отдавали им честь. Такие моменты запоминаются. У нас есть активные ветераны войны, которые проводят со школьниками живые уроки истории, и ребята очень остро реагируют на их рассказы.

Ещё одна добрая традиция сектора Ботаника – встреча ветеранов и детей за шахматной доской. Особенно яркие баталии и беседы проходят в лицее им. Рамбама. Ну и, конечно же, ценятся совместные посещения Мемориала воинской славы и Шерпенского плацдарма, который сыграл важную роль в освобождении Молдовы. В большинстве случаев встречи поколений организует ветеранская организация. Но и ребята часто проявляют инициативу, рассказывая о своих дедушках и прадедушках, которые прошли по фронтовым дорогам или восстанавливали разрушенные города. Они искренни в своих повествованиях.

По велению сердца

В Кишинёве действует несколько патриотических движений, и активной части молодёжи есть где применить свои силы. А вот по стране именно «наследники» объединяют ребят и привлекают к патриотической работе. По словам руководителя филиала Международный союз «Наследники Победы» в РМ Эдуарда Баблюка, в некоторых населённых пунктах республики движение развито лучше, чем в столице. Очень сильные организации в Бельцах, Комрате, Рышканах, Бричанах и в ряде других.

– Был период, когда у нас военные летописи предавались забвению, а сама история переписывалась, – говорит Эдуард Баблюк. – Сейчас, в том числе и благодаря ребятам, она восстанавливается. Работают музеи боевой славы, ремонтируются памятники, облагораживаются могилы героев, проводятся различные мероприятия. Поскольку организация некоммерческая, практически всё делается собственными силами. Об этом не пишет республиканская пресса, поэтому такая работа из столицы не видна. С другой стороны, всё это делается не для показа, а по велению сердца.

Мы много важного потеряли на пути к независимости. Теперь надо заполнять этот пробел. Как заметил Эдуард Баблюк, наше счастье, что ещё остались очевидцы военных событий, наши ветераны, которым ребята верят беспрекословно. Но есть в нашем обществе немало людей, которые порочат Великую Победу, отождествляют её с советской оккупацией.

Во имя мира

Недавно в республиканскую организацию ветеранов поступило положение о «Партнёрстве школ-побратимов» за подписью президента Союза граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия Международный союз «Наследники Победы» Валерия Калякина. Документ содержит предложения по сотрудничеству учебных заведений стран, входящих в это международное движение. Положение подразумевает новые перспективы для развития отношений между РФ и странами международного сообщества в области образования, духовного, историко-культурного и интернационального воспитания, а самое главное – для сохранения и защиты памяти о Великой Победе над фашизмом.

– 29 апреля 2015 года мы получили Знамя «Наследников Победы» и с того момента стараемся с честью его нести, хотя и до этого знаменательного события у нас с патриотическим воспитанием было всё хорошо, – говорит завуч по воспитательной работе лицея им. Б. П. Хашдеу Светлана Скворцова. – Что касается партнёрства школ-побратимов, то такой опыт кажется нам интересным и может принести положительные результаты. Но для начала мы должны изучить все документы и посоветоваться с ребятами. Мне кажется, они эту идею поддержат. Главное, чтобы она не осталась на уровне предложения.

Во многих странах мира, в том числе и в Молдове, создаётся немало молодёжных организаций, но для их объединения нужна общая платформа и идея. Память о Великой Отечественной войне может стать этой платформой. Победу добывали люди разных национальностей, и их наследники должны помнить об этом, общаться и дружить во имя мира.

Мнение Сухорукова

Гимн наследников

Я не только поддерживаю «Наследников Победы», но и являюсь начальником штаба этого движения в ветеранской организации столичного сектора Ботаника. И нам есть что рассказать о своей работе. Кроме того, я сочинил гимн «Наследникам Победы». Какое-то время это были просто стихи, потом учитель музыки из лицея Б. П. Хашдеу Василий Олару написал музыку. И когда я впервые услышал готовое произведение в исполнении его учеников, понял, что у нас всё получилось. Гимн и сейчас можно найти на сайте лицея. В этом году 9 Мая он звучал уже в пятый раз. А в первый год создания песни, к 70-летию Победы, ребята из лицея получили за её исполнение на республиканском конкурсе «Вера. Надежда. Любовь – Виктория» первую премию. Этот лицей давно стал для меня родным – здесь учились мои дети, а потом ещё и внук. Я курирую школьный музей без малого полвека.

Нас, ветеранов, становится всё меньше и меньше – значит оставшиеся в живых должны обучить наследников Победы, передать им свои воспоминания. Речь – о старшеклассниках, которые встанут в строй и из слушателей превратятся в наставников малышей. В этом и была задумка. Кстати, наш лицей оказался самым лучшим по количеству старшеклассников, вступивших в патриотическое движение «Наследники Победы». Это греет мне душу. Я бываю и в других лицеях и вижу в глазах ребят понимание.

Переживая коронавирус в условиях изоляции, я написал произведение «В беде познаются друзья», где упомянул тех, кто на самом деле дорожит нашим прошлым. Все они – настоящие наследники Победы.

Иван Сухоруков,

гвардии полковник, инженер танковых войск,

участник войны и военной службы, кавалер Ордена Республики

Наталья Устюгова