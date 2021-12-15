Эра молдавского лея

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Можем ли мы доверять валюте РМ

Наш родной лей был введён в обращение 29 ноября 1993 года, и его очередной день рождения прошёл без лишней суеты и большинством граждан республики остался незамеченным. Наверное потому, что людей больше интересует не сам факт появления местных денег, а то, что они из себя представляют – точнее, что на них можно купить.

С дукатом не сложилось

Когда первый парламент РМ принял Закон о Национальном банке Молдовы, который предусматривал введение национальной валюты, название самой денежной единицы государства отсутствовало. Страна должна была выбрать один из двух вариантов – «дукат» или «лей». И после полутора лет выбор был сделан в пользу лея. Этот факт тоже забывается, потому что в тот период началась война на Днестре, наблюдались волнения в Гагаузии, была запрещена Коммунистическая партия и происходило много других событий, которые по значимости затмевали рождение нового атрибута молдавской государственности. Не обошлось и без эксцессов. Первая партия молдавской валюты была отпечатана в Румынии, но потом выяснилось, что её качество оставляло желать лучшего. Миллионы неудавшихся купюр были уничтожены, а новую партию заказали во Франции.

На момент введения в обращение лея курс обмена по отношению к американскому доллару составлял 3,85 лея к $1.

Как пояснил экс-министр экономики и инфраструктуры Александр Муравский, данное соотношение было выведено с учётом многих составляющих: наличия валютных резервов, ВВП, общей стоимости товаров и т. д. Хотя на протяжении своего существования молдавскую валюту сильно трясло, сейчас лей выглядит вполне стабильным. При необходимости Национальный банк Молдовы (НБМ) применяет инструменты антиинфляционного характера, позволяющие удержать курс в нужном коридоре. Валютные резервы и позволяют обеспечивать нормальный стабильный курс. Считается, что эти резервы должны соответствовать трёхмесячному покрытию импорта.

– Валютных резервов много не бывает, трёхмесячное покрытие импорта – это не норма, а безопасный минимум. Максимума не существует, – подчёркивает Александр Муравский. – Чем больше запас – тем лучше. Золота у нас нет, только валюта, которой управляет Национальный банк Молдовы.

Иногда люди спорят: хорошо или плохо, когда лей укрепляется? Это с какой стороны посмотреть. Для населения и импортёров это выгодно, а вот нашим экспортёрам, в частности сельхозпроизводителям, которые реализуют за рубежом продукцию за валюту, лучше когда лей ослабевает, ведь на территории Молдовы все расчёты производятся в леях. Для экономики все процессы важны, поэтому НБМ нужно лавировать, искать идеальное равновесие, чтобы всем было удобно.

Если человек не является специалистом в экономике и ему надо накопить и сохранить определённую сумму, то лучше держать деньги в 3–4 банках и в трёх валютах, включая молдавскую.

Вытеснение банов

Сейчас как-то даже трудно представить, как в эпоху резких перемен, когда советские рубли потеряли свою актуальность, мы жили без молдавского лея. Как кошмарный сон вспоминается период купонов, временно исполняющих роль денег, а ещё бартер, который из-за отсутствия номинальных знаков как таковых прочно освоился практически на всей территории постсоветского пространства. Мы превратились в страну менял. По инерции работающие предприятия выдавали своим работникам зарплату выпускаемой продукцией. Менять шило на мыло научились даже пожилые люди, которые получали пенсию продуктами и промышленными товарами.

– Появление лея упорядочило процессы купли-продажи, хотя не сразу изменило их, потому что денег всё равно не хватало, – уточняет экономический эксперт Галина Шеларь. – Но с вводом национальной валюты можно было проводить внешнеторговые операции, ведь она – это не просто атрибут государства, это его гарантия и ответственность за осуществляемые трансакции. Однако доля бартера всё равно оставалась очень высокой. Чтобы лей изначально не превратился в бумажку, его эмиссия была ограниченной.

Ныне эволюция денежных отношений переходит на новый, виртуальный уровень. Зарплаты, пенсии, социальные пособия граждане получают на банковские карты и ими же рассчитываются при покупке товаров и услуг. Но это совсем не значит, что бумажные купюры выйдут из оборота, особенно у нас, в Молдове, где люди привыкли пересчитывать деньги, держать их в руках. Да и технические сбои при использовании пластиковых карт у нас случаются чаще, чем хотелось бы, что не добавляет доверия виртуальным расчётам.

Другое дело бануцы, которые потихоньку исчезают даже из детских копилок. Много ли людей носят в кошельках монету достоинством 1 или 5 банов? Монеты достоинством до 25 банов пересчитывают разве что малоимущие пенсионеры. Даже попрошайки на такую мелочь косо смотрят.

Зато в конце февраля 2018 года в оборот вошли более выносливые металлические деньги. К их появлению граждане отнеслись по-разному – в частности некоторые высказались, что такой запас всё-таки карман тянет. По мнению Галины Шеларь, бануцы со временем просто будут вытеснены железными леями. Так происходит во многих странах. К примеру в России металлические рубли практически вытеснили копейки, та же история и с центами в Европе.

Ставка на доверие, а не выгоду

Когда появился молдавский лей, уровень доверия к нему был не очень-то высок. Старейшине-доллару, которому было более 200 лет, доверяли куда больше, а потом и молодому евро, появившемуся позже лея. Деньги предпочитали хранить в иностранной валюте. Что выгоднее сейчас?

– В данном случае понятие выгоды весьма относительное, – поясняет эксперт, доктор экономики Михаил Пойсик. – Когда деньги помещают на депозиты, главное – их сохранить, потому что их ценность падает. Хранить в долларах и евро по-прежнему более надёжно, хотя там мизерные процентные ставки. Следует учитывать и инфляционные процессы, когда процент по депозитам может быть ниже уровня инфляции. Всегда возможны потери. Но если человек не является специалистом в экономике и ему надо накопить и сохранить определённую крупную сумму, то лучше держать деньги в 3–4 банках и в трёх валютах, включая молдавскую.

Наша валюта, собственно как и другие, очень чувствительна к мировым кризисам и именно такой наблюдается в настоящее время. Одна из главных задач НБМ – поддержание уровня цен, но сейчас это получается не очень хорошо. И это ещё без учёта роста цен на газ и всё, что производится с его помощью. Однозначно, что уровень инфляции в стране будет выше ранее озвученного, а покупательная способность национальной валюты снизится. Если это кого-то успокоит – в этом мы не едины, инфляция наступает на Европу и США. Хотя слабые страдают больше.

Суждено ли молдавскому лею стать таким же востребованным, каковыми являются сегодня его иностранные собратья? Всё зависит от того, кто как управляет страной. Однако об этом можно мечтать и брать пример, допустим, с швейцарского франка. Почему бы и нет?

Мнение Ионицэ

Зеркало молдавской экономики

Помню как сейчас, что в день, когда молдавский лей вышел в обращение, я купил доллары за 3 лея 70 банов. Конечно, курс по отношению к доллару вырос, но в принципе это нормальный рост. За свою историю лей пережил несколько значимых ситуаций. Надо понимать, что эволюция молдавской валюты – это всего лишь отражение того, через что пришлось пройти молдавской экономике.

До 1998 года наш лей был достаточно стабильным, но потом случился печально известный дефолт в России. Поскольку с этой страной нас плотно связывали торговые отношения, это ударило и по молдавской экономике, и по валюте. Молдова экспортировала продукцию и не получила денег, а необходимого золотовалютного резерва у нас не было. Курс лея по отношению к доллару обесценился почти в три раза. Через несколько лет, когда наши люди стали выезжать за границу и высылать родным валюту, начался обратный процесс. Лей укреплялся до 2009 года, пока не случился мировой кризис. Валюты во всём регионе дешевели, упала украинская гривна и российский рубль, но наш лей держался бодрячком, потому что в Молдове были выборы и его старались искусственно сдерживать. Правда нам это обошлось в $800 млн. Защищая население, мы мягко угробили экономику. Только аграрный сектор потерял около 1,5 млрд леев. После выборов лей немного обесценился, но продолжал жить в спокойном режиме. В 2014 году в Молдове произошла кража миллиарда, вывод денег из экономики, что опять ударило по курсу. Но уже к 2017 году лей нашёл точку равновесия, и его временные колебания пока не вызывают особых опасений. При этом люди волнуются в любой ситуации, в зависимости от того, в какой валюте они хранят сбережения. По моим наблюдениям, уже на протяжении пяти лет лей стабильно встречает Новый год на уровне 17,2 по отношению к доллару.

Вячеслав Ионицэ,

экономический эксперт IDIS «Viitorul»

Наталья Устюгова