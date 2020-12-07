Эпоха Дручека

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О новом амплуа, исчерпанном конфликте и другом уровне постановок

Театр им. А. П. Чехова вернулся из России с фестиваля «Большие гастроли». Его новый художественный руководитель Виталий Дручек оценивает выступление на отлично и добавляет, что в ближайшие месяцы театр обновит свой репертуар.

Назначение Дручека на должность худрука, которого в стенах Государственного русского драматического театра не было уже много лет, можно считать жестом доброй воли со стороны министерства, с подтекстом «Ребята, давайте жить дружно!». О недавних закулисных страстях не слышал только ленивый. Расчёт тонкий: новое лицо известно в театральном мире исключительно в качестве талантливого актёра и режиссёра и никогда не было замечено в скандалах гримёрок. По крайней мере Виталий во главу угла ставит главное, что только может быть в театре, – хороший спектакль.

ДОСЬЕ

Виталий Дручек окончил Театральное училище им. Б. Щукина по специальности актёр театра, кино и эстрады. В 2005 – 2007 гг. окончил режиссерские курсы, класс Нугзара Лордкипанидзе (Грузия). 1993 – 2010 гг. – актёр и режиссёр театра им. Э. Ионеско, 2010 – 2020 гг. – актёр и режиссёр в Национальном театре им. М. Еминеску. В 2020 г. назначен на должность художественного руководителя в ГРДТ им. А. П. Чехова. Участник международных фестивалей и турне в Румынии, России, Японии, Италии, Франции, Великобритании и во многих других странах. Лауреат международных и национальных премий. Сыграл более 25 ролей в театре, режиссёр-постановщик около 20 спектаклей в театрах Молдовы и за рубежом.

С чистого листа

– Виталий, твоя миссия, помимо художественной части, – успокоить внутренние страсти, примирить стороны, установить мир и гармонию. Это все понимают?

– Хочу думать, что понимают. Да, я – человек со стороны, но с опытом работы: 17 лет в театре Э. Ионеско и 10 лет – в Национальном театре. Я ставил спектакли почти во всех театрах Молдовы и умею организовать работу. Константин Харет предложил начать всё с чистого листа. Что касается конфликта. Не знаю, какие были сделаны ошибки, но убеждён, что их не допускает только тот, кто ничего не делает. А ещё думаю: когда больше 90 % коллектива – за директора, это о чём-то говорит. Я позвонил всем, кто по другую сторону конфликта. Договорился с ними: конфликт пройден, и он не должен влиять на художественную атмосферу и на то, что я собираюсь делать в театре. Вроде бы все выказали понимание.

Аплодисменты зрителя – не всегда то, что должно быть главным ориентиром. Театр должен воспитывать вкус, а не идти на поводу пожеланий. Мы начинаем другую эпоху. Мы хотим выйти на другой уровень. А значит, надо обновлять кровь и приглашать новых постановщиков.

Обновление крови

– Первое, что должно было тебя заинтересовать, это, наверное, репертуар… Как ты его оцениваешь?

– Я всё ещё в стадии ознакомления, потому что репертуар очень большой – 39 спектаклей. Сезон мы открыли спектаклем «Торт для Наполеона», который поставил Дмитрий Коев в феврале. Он был сыгран всего один раз, так что, по сути, – премьера. Дальше я, составляя на первые месяцы репертуар, руководствовался тем, что театр полгода не играл, не зарабатывал денег, а есть кассовые спектакли, поэтому – «Слишком женатый таксист», «Идущий по небу», «Собачье сердце», «Ужин по-французски» и сказки обязательно должны быть включены в репертуар. Пока так. А вообще, я очень хочу посмотреть всё, проанализировать, чтобы осмыслить, что будем менять.

– Но уже есть какое-то понимание, что хотелось бы изменить? Как? К чему?

– Не скрою, уже да. Изменить немного репертуарную политику, а ещё больше – привести хороших режиссёров. Понимаешь, здесь 10 лет работали только два режиссёра. Их любят зрители, они уже понятны, узнаваемы и определяют стиль театра. В этом есть свои плюсы, но, положа руку на сердце, аплодисменты зрителя – не всегда то, что должно быть главным ориентиром. Театр должен воспитывать вкус, а не идти на поводу пожеланий. Мы начинаем другую эпоху. Мы хотим выйти на другой уровень. А значит, надо обновлять кровь и приглашать новых постановщиков.

– Это возможно? На режиссёров со стороны нужны деньги, а их нет – я это уже не раз слышала.

– Каждый уважающий себя театр, тем более государственного уровня, должен делать хотя бы 2–3 спектакля в год с режиссёром из другого, скажем так, мира. Иначе – застой, штампы. Причём не только режиссёрские, но и актёрские. Человек со стороны иначе видит ресурс актёра – и актёры начинают вдруг играть иначе. Я уже не говорю о другой стилистике, подходе и всём остальном.

Спектакль – визитка

– Когда говоришь «мы», ты кого имеешь в виду? Коллектив тебя поддерживает?

– Конечно! Актёр – натура в поиске. Самое главное сейчас – сотрудничество между мной и директором. У директора задача не только обеспечивать жизнедеятельность театра, но обязательно искать финансовые ресурсы для проектов. Тут пару леев не хватило, здесь выкрутимся – неправильный подход. Тогда и спектакли такие – недоделанные. Можно экономить на отоплении, на других статьях расходов, искать спонсоров, но только не делать постановку лишь бы. Пусть это будут два спектакля, но непременно хорошие, чтобы с ними не было неловко выехать куда-то. Театру нужно играть разному зрителю. Ему необходима полноценная фестивальная жизнь. Но чтобы что-то показать, повторюсь, нужно иметь что. Вот это я сейчас и хочу сделать – спектакль-визитку, чтобы все захотели нас пригласить к себе на фестиваль. Почему бы Национальному театру Бухареста не пригласить на свой фестиваль и Русский драматический театр из Молдовы? Там – спектакли Льва Додина, постановки Театра наций, да и другие хорошие театры из России. Нам что, туда не надо? Или знаменитый международный фестиваль в Сибиу. Если есть имя режиссёра или хороший спектакль – они приглашают. И первой этой визиткой станет, надеюсь, спектакль Славы Самбриша, который со своей командой начал репетировать у нас «Мещан» М. Горького. Очень надеюсь, в декабре или в январе (это уж как пандемия себя будет вести) дадим премьеру.

Зрителю нечего бояться

– А вот интересно, как отреагирует публика на все нововведения… Понимаешь, это весьма своеобразный зритель, ревностно относящийся к любому посягательству на устои любимого театра. А тут – худрук из Национального. Ещё и режиссёра с другой улицы пригласил. Не боишься, что поднимется волна возмущений под общим лозунгом «у нас отнимают театр»?

– Не боюсь, потому что в репертуаре есть постановки и российских режиссёров, и тех, кто давно служит в театре. В Славе я уверен, у него отличная режиссёрская школа и масса хороших проектов. Его дипломного «Ревизора» взяли в репертуар Национального театра Бухареста. Есть Луминица Цыку. Это тоже имя. Дмитрий Акриш – наш соотечественник, окончивший ГИТИС, ставил в Румынии, а сейчас работает по всей России. Его спектакль в Кургане «Похороните меня за плинтусом» признан лучшим в номинации «Золотой маски» и за пару ролей. А в сентябре он поставил в театре им. М. Ермоловой «Пролетая над гнездом кукушки». Его сейчас многие хотят заполучить в Кишинёве, так почему бы ему и у нас, в театре им. Чехова, не поставить? И это тоже новый почерк. Хочется поставить здесь Караджале, Ионеско. И классику, и современную драматургию. Коляду Николая ставят в разных странах. Мы тоже хотим! В общем, материала – океан.

– Кстати, а ты сам не хочешь что-то поставить здесь?

– Хочу! Здесь должно быть интересно работать: хорошая сцена, отличные актёры, и я уже даже знаю, что хотел бы поставить. Просто было бы неправильно начинать с себя. Успею. Главное – влить свежий воздух. Не думаю, что желанием сделать лучше можно расстроить зрителя. Больше того, я очень хочу, чтобы сюда потянулась новая публика. У Самбриша, например, очень много своих поклонников, и когда он ставил, к примеру, «Женитьбу» Гоголя в театре Ионеско, залы были переполненные. Я точно знаю, что его зритель с интересом и удовольствием придёт сюда на его спектакль, и, по-моему, театр им. Чехова только выиграет от этого.

За эволюцию без революций

– Ты много лет работал в Национальном театре. Сейчас ты увидел «чеховского» зрителя. Есть разница?

– Публика везде одна и та же, хотя есть какие-то отличия. Допустим, мне говорили, что этот зритель не примет современные интерпретации русской классики, то есть если он хочет видеть на сцене Чехова, то такого, каким его все знают. Но тут у меня всегда возникают вопросы. А кто на самом деле знает, как нужно играть пьесы Чехова? Потрясающе современный автор. Почему же от спектакля непременно должно нести нафталином? В карантин открылась отличная возможность из дома посмотреть массу спектаклей, узнать, чем живут современные театры по всему миру. Как же сильно мы отстаём! Европейские и российские театры ушли далеко вперёд. Я не говорю, что нужно искать специально какие-то формы, – то есть не форма ради формы, – но подбирать современные выразительные средства, чтобы тебя, а ещё больше проблему, которую поднимал автор, понимал сегодняшний зритель, – нужно.

– Виталий, тебе ведь так хорошо жилось в Национальном театре – здоровая атмосфера, свобода, творчество. Не тяжело было уходить?

– А я вроде как и не ушёл. Остался в постановке «Семья Тот», играются мои спектакли, и репетирую с актёрами. Надеюсь, пригласят, и я поставлю то, что давно задумал. Я вообще не считаю себя привязанным к какому-либо театру. Моё

счастье, что смог ставить и в «Сатирикусе», а недавно в Бельцах – французскую комедию «Бонжур, папа» по пьесе «Счастливая пасха», и там тоже сложились прекрасные взаимоотношения с труппой. Повторюсь, что творческие люди со стороны – это тот случай, когда можно и нужно идти со своим уставом в чужой монастырь. И для этого не обязательно нужны революции.

Инна Желтова