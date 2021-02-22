Эпидемиологическая ситуация в столице остаётся тревожной: загруженность больниц максимальная

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Руководитель Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски заявила на сегодняшнем заседании муниципальных служб, что количество пациентов с коронавирусом, нуждающихся в стационарном лечении, увеличилось, в то время как муниципальные учреждения достигли максимальной вместимости для пациентов с COVID-19.

Госпитализированы 1 320 пациентов с коронавирусом, а максимальная вместимость – 1 400 коек, – уточнила Бучарски.

По её словам, пишет moldpres.md, в конце прошлой недели ситуация в больницах достигла максимальной загрузки.

Во всех муниципальных учреждениях здравоохранения созданы дополнительные лечебные места, оборудованы места даже в офисах сотрудников, и мы достигли максимальной вместимости 1 400 больничных коек + 200 мест в центре на территории МВЦ “Moldexpo”, – подытожила Бучарски.

При этом глава городского управления здравоохранения сообщила, что увеличилось количество тяжёлых и крайне тяжёлых случаев коронавируса. Также вызывает тревогу увеличение случаев COVID-19 среди детей в возрасте 13-17 лет (2,7% от общего числа заболевших коронавирусом).

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