Примария заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации в Кишинёве

Примария заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации в Кишинёве

Начальник Главного управления здравоохранения и социальной помощи муниципия Борис Гылкэ отметил, что число заболевших COVID-19 в столице ежедневно сокращается. 

Таким образом, с сегодняшнего дня два отделения больницы имени Валенина Игнатенко, которые были преобразованы для лечения пациентов с COVID-19, вернулись к своим профилям, передаёт moldpres.md.

– Уменьшение числа случаев COVID-19 позволяет постепенно исключать муниципальные больницы из схемы COVID-19, – отметил Гылкэ. 

В то же время чиновник попросил жителей города пройти вакцинацию, так как 46% привитых недостаточно для достижения коллективного иммунитета.

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