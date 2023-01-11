Эпидемиологи рассказали об опасности нового штамма коронавируса «кракен»

0

Российские эпидемиологи порекомендовали гражданам не бояться новых штаммов, но продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности.

Новый штамм XBB.1.5 («кракен») представляет собой «рекомбинантную» подлинию «омикрона». Благодаря «удачной» для самого вируса мутации, скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов, — пояснили эпидемиологи.

По имеющимся у специалистов данным, пишет rbc.ru, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но особенность его заключается в том, что «кракен» более заразный и быстро распространяющийся.

Как все другие ОРВИ, этот вирус передаётся воздушно-капельным путём, а в группе риска – дети, пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями. Но определённая иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека, отметили эксперты.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.