Эпидемиолог рассказала о причинах появления сыпи при “омикроне”

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Сыпь при заражении штаммом коронавируса “омикрон” чаще появляется при тяжёлом течении болезни, а также у пациентов с хронической сосудистой патологией и склонностью к аллергии. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.

Сыпь часто говорит о распространении инфекции за пределами дыхательной системы, по всему организму. Этот механизм распространения инфекции пока не изучен до конца, – пояснила эксперт.

По словам Руженцовой, основной причиной появления сыпи при “омикроне” является поражение вирусом мелких сосудов. Чаще всего сыпь проявляется в виде розоватых пятен или бугорков различной формы и размеров. У большинства пациентов одновременно с сыпью отмечаются слабость, кашель, боли в горле, повышение температуры тела, пишет rg.ru.

Чаще всего сыпь при “омикроне” отмечается у детей до 14 лет и пожилых пациентов. В большинстве случаев она проходит на фоне проводимой терапии от коронавирусной инфекции, а иногда организм за несколько дней может справиться с инфекцией самостоятельно, и высыпания полностью исчезают.

При появлении сыпи Руженцова рекомендует срочно обратиться к врачу, так как без нужного лечения есть вероятность прогрессирования инфекции с развитием тромботических осложнений, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

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