Эпидемиолог рассказал, когда антитела к коронавирусу сохраняются дольше

Эпидемиолог рассказал, когда антитела к коронавирусу сохраняются дольше

Врач-эпидемиолог Анатолий Альтштейн рассказал, что антитела к коронавирусу будут сохраняться дольше, если человек переболел, а потом вакцинировался или наоборот.

– Если человек переболел, а потом дополнительно вакцинировался или, наоборот, сначала вакцинировался, а потом переболел, то антитела будут защищать его в течение года, — отметил эксперт.

Чтобы избежать болезни, эпидемиолог посоветовал ревакцинироваться каждые полгода, избегать людных мест и носить маски, пишет russian.rt.com.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md