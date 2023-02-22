Эпидемиолог рассказал, когда антитела к коронавирусу сохраняются дольше

0

Врач-эпидемиолог Анатолий Альтштейн рассказал, что антитела к коронавирусу будут сохраняться дольше, если человек переболел, а потом вакцинировался или наоборот.

– Если человек переболел, а потом дополнительно вакцинировался или, наоборот, сначала вакцинировался, а потом переболел, то антитела будут защищать его в течение года, — отметил эксперт.

Чтобы избежать болезни, эпидемиолог посоветовал ревакцинироваться каждые полгода, избегать людных мест и носить маски, пишет russian.rt.com.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.