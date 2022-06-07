Эпидемиолог: преждевременно говорить о сезонности COVID-19

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Пока ещё нет оснований считать, что коронавирус становится сезонным вирусом и что он будет тревожить людей лишь зимой, как грипп, считает французский эпидемиолог Паскаль Крепе.



Было бы преждевременным заявлять, что отныне COVID преобразуется в сезонный вирус и будет вызывать эпидемии только зимой. Мы не застрахованы от появления через полгода или год нового варианта, который весной может вызвать эпидемию, – рассказал учёный.

Он отметил, что эпидемические волны, как правило, чаще бывают зимой, чем летом. Но когда говорят про “сезонный вирус”, это означает, что эпидемии не возникают весной или летом, но с коронавирусом дело обстоит иначе.

Крепе привёл в пример США и Португалию, которые столкнулись с волнами COVID-19 в середине весны, пишет стопкоронавирус.рф.

Не исключено, что варианты вируса BA.4 и BA.5 вызовут небольшую эпидемическую волну в ближайшие недели или месяцы. И сценарий может напоминать вариант “дельта”, четвёртая волна которого была в августе, и который потом вернулся в октябре-ноябре с гораздо более сильной волной, – продолжил эксперт.

Эпидемиолог заверил, что вакцины продолжают защищать достаточно надёжно против тяжёлых форм заболевания.

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