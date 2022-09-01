Эпидемиолог назвал самые опасные места, где можно заразиться COVID-19

Эпидемиолог назвал самые опасные места, где можно заразиться COVID-19

Академик РАН, эпидемиолог, доктор медицинских наук Вадим Покровский рассказал, в каких местах вероятнее всего можно заразиться COVID-19.

Самые опасные места – это замкнутые пространства, где собирается много народа. Прежде всего риску инфицирования вы подвергаетесь в салоне общественного транспорта. Там невозможно выдержать социальную дистанцию, а продолжительность совместного пребывания достигает порой и часа.

Поэтому следует избегать поездок в час пик, когда общественный транспорт переполнен. Лучше сдвинуть время поездки на период, когда он практически пустой, приводит слова эксперта rg.ru.

Известны случаи, когда люди массово заражаются на больших свадьбах, особенно если для этих целей снимается ресторан. Гости проводят в закрытом помещении с кондиционерами несколько часов кряду, и если среди них оказывается хоть один носитель вируса, то заражение неизбежно.

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