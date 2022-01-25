Эпидемиолог назвал главную опасность “омикрон”-штамма

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При лёгком течении “омикрон”-штамма число госпитализаций может вырасти из-за его высокой контагиозности. Такую главную опасность южноафриканского варианта вируса назвал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

– И у нас в результате реанимации будут полны не потому, что “омикрон” тяжелее, а потому что заболеваемость больше, — сказал Никифоров.

По словам эпидемиолога, для улучшения ситуации с коронавирусом и замедления роста числа новых случаев нужно ограничить социальные контакты — это также поможет предотвратить высокую долю занятых коек для пациентов с COVID-19, пишет lenta.ru.

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