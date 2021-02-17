Эпидемиолог НАОЗ: Вакцины против COVID-19 прибудут с опозданием

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Антикоронавирусные вакцины поступят в Республику Молдова с опозданием из-за высокого спроса на сыворотку на международном уровне, а также из-за нехватки вакцины на рынке.

Об этом сообщил врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан, пишет ipn.md.

Мы полностью готовы к получению вакцины, но из-за того, что платформа COVAX поставляет прививки одновременно нескольким государствам, и произошло такое опоздание. Это сложный логистический процесс. Существуют международные факторы, которыми мы не можем управлять в своей стране. Мы общаемся с рядом партнёров по вопросам доставки и закупки вакцин против COVID-19 – это ВОЗ, ЮНИСЕФ, Румыния, – уточнил Алексей Чебан.

Эпидемиолог отметил, что необходимо вакцинировать 70% населения страны, чтобы свести к минимуму распространение вируса.

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