Энергоуязвимым предоставляется компенсация

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Подробно об условиях выплаты потребителям денежной помощи на газ, тепло- и электроэнергию

Подготовила Любовь Чегаровская, info@aif.md

В ближайшее время в Республике Молдова начнётся отопительный сезон. Действующие тарифы на природный газ и тепловую энергию многим гражданам не позволят полностью и в отведённые сроки рассчитываться по счетам, они ждут хоть какую-то материальную помощь от государства.

Регистрация открыта

И вот 12 октября Министерство труда и социальной защиты объявило о запуске онлайн-платформы, на которой всем потребителям, в том числе работающим в госучреждениях и в частных компаниях, предлагают зарегистрироваться для получения в дальнейшем соответствующего размера компенсации.

По этому случаю министр труда Марчел Спатарь записал небольшой ролик, в котором объявил, что правительство и в этом году намерено компенсировать малоимущим затраты на обогрев их жилища.

– Для этого мы выделили больше финансовых средств по сравнению с прошлым годом. Это стало возможным благодаря поддержке Европейского союза, а также помогающим нам развивающимся странам, – отметил М. Спатарь. – Для того чтобы получать компенсации, семьям следует зарегистрироваться на сайте www.compensatii.gov.md. На этой платформе вы найдёте и подробные критерии присвоения той или иной категории энергетической уязвимости. Призываю людей регистрироваться на данной онлайн-платформе, чтобы правительство смогло помочь вам с оплатой счетов.

Если у людей нет доступа к интернету или они не знают, как зарегистрироваться, министр советует им обратиться к местному библиотекарю, социальному работнику или к более молодым и разбирающимся в этом членам семьи. Зарегистрироваться нужно будет в Регистре энергетической уязвимости на сайте www.compensatii.gov.md. Эта электронная система управляется Министерством труда и социальной защиты. В ней накапливаются данные, необходимые для того, чтобы определить, к какой из пяти категорий энергетической уязвимости относится обратившийся за компенсацией потребитель – с очень высокой, высокой, средней, низкой энергетической уязвимостью или к неуязвимым потребителям.

Компенсации будут предоставляться с ноября 2022-го по март 2023 года. Правительство частично компенсирует повышение тарифов на электроэнергию через программу Ajutor la contor.

Компенсация энергии будет предоставлена для каждой точки потребления независимо от того, было ли подано заявление на этот адрес или нет. Жилищам, на которые заявления не подавались, автоматически будет присвоена средняя степень уязвимости.

Кто получит компенсации?

Так как у потребителей по поводу условий предоставления компенсаций возникает много вопросов, Министерство труда и социальной защиты подготовило ответы на наиболее часто задаваемые, которые «АиФ в Молдове» публикует в частности для тех, у кого нет доступа к сайту www.compensatii.gov.md, где всё подробно расписано.

– Какую поддержку этой зимой окажет гражданам правительство в оплате счетов за потреблённую энергию?

– Правительство предложит компенсации по счетам за потребление энергии. В этом году компенсации будут начисляться в зависимости от категории энергетической уязвимости, к которой будет отнесена каждая семья на основании поданного заявления.

– Кто получит компенсации на обогрев жилья?

– Компенсацию за потреблённую энергию получат большинство граждан. Сумма её для каждого домохозяйства будет варьировать в зависимости от присвоенной категории энергетической уязвимости. Бытовые потребители будут распределены по пяти категориям энергетической уязвимости – от очень высокой до неуязвимой.

Как подать заявку?

– Как потребители могут подать заявку на компенсацию?

– Потребители должны будут зарегистрироваться и заполнить заявление на сайте www.compensatii.gov.md. Людям, не имеющим для этого технических средств и доступа к интернету или не обладающим необходимыми навыками для заполнения заявки на сайте www.compensatii.gov.md, помогут регистраторы. Они заполнят заявление со слов лица, обратившегося за компенсацией, и внесут данные в систему.

Обязанности регистраторов будут выполнять социальные работники, библиотекари, работники управлений культуры и другие уполномоченные лица на местах.

– Как будет выплачиваться компенсация?

– Компенсации будут перечисляться непосредственно на счета поставщиков услуг и отражаться в счетах потребителей за использованную энергию: газ, тепло, электроэнергию.

Кому не положена помощь?

– Кто НЕ получит компенсации за потреблённую энергию?

– Бытовые потребители, которым будет присвоена категория неуязвимых потребителей, компенсацию не получат. Категория неуязвимости присваивается гражданам, которые владеют долей в четырёх и более жилых объектах; являются собственниками одного или нескольких объектов недвижимости общей стоимостью более 3 000 000 леев; чьи расходы на оплату энергии составляют менее 10% от доходов. Также компенсации не получат домохозяйства, которые откажутся от них.

От чего зависит размер выплаты?

– Получит ли потребитель компенсацию, если не подаст заявление?

– Да. Даже если по конкретному адресу не будет подана электронная заявка на компенсацию, он будет включён в госпрограмму. Жилищу, не зарегистрированному по заявлению потребителя, будет присвоена категория средней уязвимости.

– На какой тип потреблённой энергии будет распространяться компенсация?

– Компенсации предоставляются бытовым потребителям за использование природного газа и тепловой энергии. Для потребителей, не подключённых к газу или тепловой энергии, правительство рассматривает возможность компенсаций и за использованную электроэнергию в случае значительного повышения цен.

– Что влияет на размер компенсаций, которые я получу?

– Размер компенсаций будет зависеть от категории уязвимости, к которой будет отнесена семья. Это зависит от дохода семьи, её состава и предполагаемых расходов на оплату энергии.

Как определяется категория?

– Как определяется категория уязвимости, к которой будет отнесено каждое домохозяйство?

– Категория уязвимости устанавливается на основании Положения, утверждённого правительством. Положение предусматривает пять категорий уязвимости в зависимости от доли расходов на энергию по отношению к доступным доходам домохозяйства: а) очень высокая – прогнозируемый среднемесячный расход энергии составляет более 95% от доступных доходов; б) высокая – прогнозируемые среднемесячные расходы на энергию составляют от 35% до 94% от доступных доходов; в) средняя – прогнозируемые среднемесячные расходы на энергию составляют от 20% до 34% от доступных доходов; г) низкая – прогнозируемые среднемесячные расходы на энергию составляют от 10% до 19% от доступных доходов; д) неуязвимая – прогнозируемые среднемесячные расходы на энергию составляют менее 10% от доступных доходов. Доступные доходы – это разница между общим доходом семьи и минимальным уровнем расходов семьи плюс ежемесячная ставка по ипотеке.

– Как узнать, к какой категории уязвимости я отношусь?

– О присвоении категории уязвимости заявителю будет сообщено по электронной почте и посредством СMС. С этим решением и всеми пояснениями к нему можно будет ознакомиться в личном кабинете на странице www.compensatii.gov.md.

Что включает общий доход?

– Из каких доходов складывается общий доход домохозяйства?

– Общий доход домохозяйства складывается из среднемесячного размера всех доходов за последние шесть месяцев (зарплаты, пенсии, пособия, льготы и т. д.), за исключением единовременного пособия при рождении ребёнка, пособия на погребение, выплат на ликвидацию последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций и пособий по уходу. Общий ежемесячный доход домохозяйства представляет собой наибольшее значение из общего ежемесячного дохода домохозяйства, заявленного при регистрации в информационной системе, и общим ежемесячным доходом домохозяйства, рассчитанным на основе обмена данными из государственных информационных систем и ресурсов через платформу взаимодействия (MConnect). Подробнее см. Положение, утверждённое правительством.

– Я получаю пенсию в другой стране. Как её задекларировать?

– Включите данные в раздел о доходах, независимо от их происхождения.

– Как определяется минимальный уровень расходов на домохозяйство?

– Размер минимальных индивидуальных расходов на каждого члена домохозяйства определяется следующим образом: а) расходы на потребление за IV квартал предыдущего года в целом по стране, опубликованные Национальным бюро статистики, за исключением расходов на жильё, воду, электричество и газ, индексированные в соответствии с годовым уровнем инфляции по ситуации на сентябрь, опубликованным Национальным банком Молдовы, на первого члена семьи; б) 70% от суммы из пункта а) на каждого из остальных членов домохозяйства. Подробнее см. Положение, утверждённое правительством.

– Как определяется прогнозируемый расход энергии на домохозяйство?

– Прогнозируемые среднемесячные расходы на энергию представляют собой средний расход на тепловую энергию, природный газ и электроэнергию за ноябрь – март, рассчитанные на основе среднего потребления за холодный период 2021–2022 года, умноженные на тарифы/цены, действующие с 1 ноября 2022 года. Подробнее см. Положение, утверждённое правительством.

– По какому тарифу на газ/тепло/электроэнергию я буду платить, если обращусь за компенсацией?

– Дифференцированные тарифы для каждой категории уязвимости должны быть утверждены правительством. Как только решение об этом будет принято, мы обнародуем информацию на данном сайте.

– Получу ли я компенсацию, если буду топить дровами/углём?

– Если вы не подключены к газу или тепловой энергии, в случае значительного повышения тарифов правительство также предложит компенсацию за потребление электроэнергии.

Каков лимит потребления?

– Каков лимит потребления компенсируемой энергии?

– Ожидается, что правительство утвердит лимиты потребления к середине ноября. Как только решение будет принято, мы сообщим здесь эти подробности. Лимиты точно не превысят 300 м³ природного газа и 2 Гкал тепловой энергии.

– Если я превышу лимит потребления, который компенсирует правительство, по какому тарифу буду платить?

– Объём энергии, потреблённый сверх лимита, будет оплачиваться в полном объёме по тарифам, установленным НАРЭ.

– Какова будет сумма компенсации за потреблённую энергию?

– Правительство должно утвердить размер компенсации для каждой категории уязвимости до середины ноября. Компенсация будет представлять собой разницу между тарифом, утверждённым НАРЭ, и тарифом, установленным для категории уязвимости, к которой относится то или иное домохозяйство.

Если повысился тариф, изменился доход…

– При повышении тарифа на газ или электроэнергию/тепло увеличится ли компенсация?

– Компенсационные тарифы должны быть утверждены правительством до середины ноября. В зависимости от изменения цен на энергию правительство примет решение о пересмотре компенсируемых тарифов.

– Если мой доход/доход семьи изменится, буду ли я получать компенсацию больше/меньше?

– После присвоения категории уязвимости она остаётся неизменной на весь срок предоставления компенсации. Изменения в доходах семьи не повлияют на категорию уязвимости, которая была ей присвоена.

Нужны ли документы о доходах?

– Должен ли я при заполнении заявления предоставлять документы, подтверждающие мой доход/доход семьи?

– Чтобы воспользоваться компенсацией за потреблённую энергию, заявителю не нужно представлять документы, подтверждающие доходы. При заполнении заявления гражданин только декларирует доход, полученный каждым членом семьи, который рассчитывается как среднемесячный доход за последние шесть месяцев. В декларируемый доход включаются все источники независимо от их происхождения, в том числе заработная плата, пенсия, социальные выплаты, дивиденды, поступления от предпринимательской деятельности, переводы, полученные из-за рубежа, и другие источники доходов. Задекларированные доходы будут сопоставляться с доходами, автоматически рассчитанными на основе данных, имеющихся в государственных информационных системах.

Кого включить в состав семьи?

– Кого нужно включить в состав семьи, чтобы получить компенсацию?

– При заполнении заявки в состав семьи включают только тех, кто проживает в заявленном жилище не менее 8 месяцев и/или в течение ноября-марта (в холодный период года). В заявление будут включены все лица, проживающие совместно, вне зависимости от степени родства или прописки в документе, удостоверяющем личность. При этом следует знать, что человек не может быть заявлен как жилец более чем по одному адресу.

– Если мы с супругом живём отдельно, в разных квартирах, надо ли включать его/её в заявление?

– При регистрации вы должны указать только тех, кто живёт вместе с вами. Муж/жена укажет свои данные в отдельном заявлении, если проживает в другой квартире и оплачивает счета там.

– Если дети проживают отдельно, нужно ли включать их в заявление на компенсацию?

– Если дети проживают в другой квартире, они напишут отдельное заявление по соответствующему адресу, вы не должны включать их в ваше заявление. Каждый гражданин может быть задекларирован в качестве жильца только в одном жилом помещении.

– В семье появился ещё один ребёнок, нужно ли снова писать заявление на его включение в состав семьи на компенсацию?

– Если рождение ребёнка существенно повлияет на соотношение доходов и расходов семьи, то категория уязвимости для неё будет автоматически пересмотрена с момента появления данных о рождении ребёнка в государственных информационных системах. Изменение категории энергетической уязвимости в информационной системе не имеет обратной силы для компенсаций, предоставленных в предыдущий период.

– Если я принимаю у себя беженца, должен ли я включать его в заявление?

– Если беженец проживает с семьёй, подавшей электронное заявление, он будет включён в состав семьи в соответствующем пункте потребления.

Как быть тем, кто за границей?

– Если муж/жена/ребёнок в данный момент находится за границей и не проживает в общей квартире, нужно ли указывать это в заявлении?

– Если данный человек планирует вернуться домой в течение периода выплаты компенсации, укажите его данные в заявлении на получение пособия.

– Если я нахожусь за границей, но получаю счета за отопление, могу ли я обратиться за компенсацией?

– Заявление подают только лица, проживающие в квартире. В него включают только тех, кто проживает в заявленном жилище не менее 8 месяцев и/или в период с ноября по март (в холодный период года).

– Если я нахожусь за границей и не написал заявление на компенсацию, как мне будет выставлен счёт?

– Компенсация энергии будет предоставлена для каждой точки потребления, независимо от того, было ли подано заявление на этот адрес или нет. Жилищам, на которые заявления не подавались, автоматически будет присвоена средняя степень уязвимости.

– Если я вернулся из-за границы и не зарегистрировал заявление, как мне обратиться за компенсацией?

– Заявление можно зарегистрировать и после запуска программы, заполнив форму на онлайн-платформе www.compensatii.gov.md.

Две квартиры – перебор

– Если у меня две или три квартиры, могу ли я обратиться за компенсацией на каждую?

– Один человек может подать только одно заявление. Если вы владеете несколькими объектами недвижимости, по адресу, где вы фактически не проживаете, заявление подают арендаторы или родственники, проживающие в данной квартире. Если в этих квартирах никто не проживает, данным точкам потребления автоматически будет присвоена средняя степень уязвимости.

– Если у меня нет прописки в квартире, где я живу, могу ли я обратиться за компенсацией?

– Да. При заполнении заявления граждане запрашивают компенсацию на адрес, по которому они фактически проживают, а не по адресу прописки.

А что делать членам жилищных ассоциаций?

– Если я оплачиваю счета через Ассоциацию жильцов, должен ли регистрироваться индивидуально для получения компенсации?

– Да, вам необходимо зарегистрировать заявление на онлайн-платформе compensatii.gov.md. Бытовым потребителям, не имеющим прямых договоров с поставщиками, ежемесячные компенсации будут начислять жилищные ассоциации, исходя из категории уязвимости каждого потребителя, присваиваемой на основании заявления. Информационная система будет ежемесячно направлять администрациям жилищных ассоциаций информацию о категории уязвимости каждого потребителя.

Апелляция и ответственность

– Если я не согласен с принятым решением, куда могу обратиться, чтобы подать апелляцию?

– Решения о назначении, отказе или прекращении выплаты компенсации, об изменении категории уязвимости, а также о взыскании необоснованных сумм могут быть обжалованы в суде по административным делам.

– Кто будет проверять достоверность заявленной информации?

– Контроль за достоверностью информации, представленной при подаче заявления для определения категории энергетической уязвимости, осуществляют компетентные органы Министерства труда и социальной защиты, Социальной инспекции и территориальных структур социальной помощи.

– Несу ли я ответственность за данные, содержащиеся в поданном заявлении?

– Всецело. Подача неверных данных может повлечь за собой обязанность вернуть необоснованно полученную компенсацию. Ответственность за проверку данных несут Министерство труда и социальной защиты и подведомственные ему учреждения.

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Регистрация до середины ноября

Наталья Давидович, депутат парламента:

«Запущен сайт compensatii.gov.md. Процесс подачи онлайн-заявки на компенсацию оплаты за газ занимает 10 минут. Для этого вам понадобятся документы, удостоверяющие личность членов семьи, и счета за отопление, газ и электроэнергию. Формуляр сопровождается подробным пояснительным видео. Там же можно найти список часто задаваемых вопросов, который будет постоянно обновляться. При необходимости можно позвонить в Call-центр по телефону 0800 0500. Рекомендуемый срок подачи онлайн-заявки – до 15 ноября. Тарифы по каждой категории уязвимости будут утверждены в ноябре. А пока регистрируемся в системе. Компенсации будут начисляться с ноября по счетам, которые обычно приходят в начале декабря».