Энергопотребление госучреждений будет отслеживаться через новую информационную систему

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Потребление электроэнергии, природного газа, тепловой энергии и воды более чем 3000 государственных учреждений будет отслеживаться через информационную систему управления энергопотреблением EMIS. Статистические данные о потреблении энергии и воды будут собираться на основе ежемесячных счетов и анализироваться для последующего определения мер по повышению энергоэффективности.

Система была адаптирована в Молдове и ранее апробирована в 17 госучреждениях Кишинёва при поддержке Программы развития ООН и Глобального экологического фонда, а теперь распространяется на национальном уровне благодаря партнёрству Green City Lab Moldova с независимым аналитическим центром Expert-Group и финансовой поддержкой посольства Нидерландов в РМ, пишет moldpres.md.

Министр энергетики Виктор Парликов утверждает, что энергоменеджмент — острая необходимость для государственных учреждений, а неэффективное использование электроэнергии, газа или воды означает растрату средств, которые можно было бы вложить в проекты по развитию и модернизации.

В рамках проекта 300 зданий с самой низкой энергоэффективностью получат бесплатный энергоаудит по управлению энергопотреблением, включая разработку конкретного плана действий по сокращению потребления энергии и снижению платежей.

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