«Энергоком» закупит ещё 15 млн м3 газа. Его будут хранить на складах в Украине

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15 млн м3 природного газа будет закуплено АО «Энергоком» двумя партиями и храниться на складах в Украине. Такое решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы.

Запасы природного газа будут закупаться и поставляться на основании рамочного договора купли-продажи природного газа типа EFET, заключенного между АО «Энергоком» и АО «Молдовагаз».

Для первого транша в объёме 10 млн м3 закупочная цена составит 1882,78 доллара за 1000 м3 и будет подтверждена актом приёма-передачи между ГП «Молдовагаз» и ПАО «Газпром», к которому будут добавлены расходы на доставку через транспортную систему ООО «Молдоватрансгаз».

Второй транш закупки природного газа в объеме 5 млн м3 будет осуществлён в октябре по предварительной цене 1058,11 долларов за 1000 м3, рассчитанной по состоянию на 23 сентября 2022 года. Финальная стоимость будет пересчитана после установления цены импорта газа для АО «Молдовагаз» в октябре этого года.

Члены комиссии также приняли решение о выделении 511 млн. леев из государственного бюджета АО «Энергоком для увеличения уставного капитала.

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