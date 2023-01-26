“Энергоком” и МГРЭС продлили договор на поставку электроэнергии

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В феврале АО “Энергоком” закупит около 230 тыс. МВтч у МГРЭС – в среду был продлён договор между двумя организациями на поставку электроэнергии.

Цена остаётся такой же, как и в предыдущие два месяца – $73 за МВтч. Согласно согласованному графику, минимальный суточный запас составит 6,8 тыс. МВтч, а максимальный – около 8,9 тыс. МВтч.

Кроме того, в феврале АО “Энергоком” продолжит закупать электроэнергию у SN Nuclearelectrica SA в Румынии – 30 МВтч днём и 10 МВтч в ночное время. Всего в следующем месяце покупка у Nuclearelectrica составит 16 240 МВтч. Цена энергии, согласно договору, составляет 450 румынских леев/МВтч, передаёт moldpres.md.

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