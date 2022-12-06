Энергетически уязвимое население

0

Кто получит денежную помощь от государства на энергоресурсы

Любовь Чегаровская, info@aif.md

24 ноября завершился основной этап приёма заявок на выплату компенсаций за энергоресурсы. Почти 80% граждан Республики Молдова отнесены к очень высокой категории энергетической уязвимости. Если кто-то по каким-то причинам не успел запросить у государства компенсацию, то сможет это сделать до марта.

Подавляющее большинство

В минувшую пятницу Министерство труда и социальной защиты подвело предварительные итоги распределения по категориям энергетической уязвимости граждан Молдовы, подавших на онлайн-платформе www.compensatii.gov.md заявку на выплату компенсаций за потреблённые энергоресурсы.

В рамках пресс-конференции председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун сказал, что основной этап подачи заявки на компенсацию за газ, теплоэнергию и электричество завершился, но период регистрации продлён до марта.

– Кто не успел зарегистрироваться, может это сделать в любое время – чем раньше, тем лучше. Выплата компенсации начинается с месяца, следующего за тем, в котором была подана заявка, – отметил Д. Перчун. – А за ноябрь граждане получат компенсацию по средней категории уязвимости. Всего на выплату компенсаций выделено 5 млрд леев, что в два раза превышает прошлогодний бюджет на эти цели.

Министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь сказал, что на онлайн-платформе www.compensatii.gov.md до 24 ноября включительно зарегистрировалось 695 039 семей – это примерно 1,5 млн граждан, или 58% населения страны. Их заявления уже обработаны, определена категория энергоуязвимости, а информация выложена в личном кабинете каждого заявителя.

Из всех заявок 79,8% (554 889 семей) получили максимальную категорию энергетической уязвимости. 79 229 семьям (11,4%) была присвоена высокая категория энергоуязвимости, 34 267 (4,9%) – средняя, 18 867 (2,7%) – низкая, а 7787 заявителей (1,1%) отнесены к неуязвимой категории.

– Вместе с тем на электронный адрес министерства support@compensatii.gov.md поступают письма с разными вопросами, есть моменты, которые выявились только во время изучения представленных гражданами данных, – подчеркнул глава Минсоцтруда. – На основании оперативного анализа есть возможность внести корректировки, позволяющие исправить положение некоторых категорий заявителей, допустивших по своей вине ошибки.

Из всех заявок 79,8% (554 889 семей) получили максимальную категорию энергетической уязвимости. 79 229 семьям (11,4%) была присуждена высокая категория энергоуязвимости, 34 267 (4,9%) – средняя, 18 867 (2,7%) – низкая, а 7787 заявителей (1,1%) отнесены к неуязвимой категории.

Нельзя было предвидеть

Депутат парламента Дан Перчун отметил, что при заполнении формы заявки выявилось несколько проблем. Первая проблема: около 1500 человек указали, что не хотят воспользоваться компенсациями.

– Теперь часть граждан из этой группы пишут и звонят в министерство – говорят, что ошиблись или не так поняли поставленный в заявлении вопрос. И это вполне возможно, так как при проверке данных выяснилось, что это люди с низкими доходами, – рассказывает глава профильной парламентской комиссии. – В данном случае решение простое: дать этим гражданам ещё раз доступ к форме заявки, чтобы они внесли необходимые поправки и в декабре уже смогли получить компенсацию по правильно присуждённой им категории энергоуязвимости. Также в ретроактивном порядке им будет произведён перерасчёт компенсации и за ноябрь.

Вторая проблема: некоторые претенденты на компенсацию не указали в заявках новорождённых детей, у которых на тот момент не было свидетельства о рождении, и, соответственно, не присвоен идентификационный номер. Поэтому при расчёте минимальных расходов семьи их не учли. Выяснилось, что в таких ситуациях идентификационный номер малыша необязательно было указывать.

Министр труда и соцзащиты Марчел Спатарь сказал, что в ближайшие дни в персональном кабинете каждой семьи, подавшей документы на компенсацию, появится расшифровка расчётов и можно будет увидеть, каким образом был сформирован процент, позволивший их причислить к той или иной категории энергоуязвимости. Там же можно будет ознакомиться с данными исторического потребления, чтобы выяснить, насколько правильно они отражены.

Третья проблема: отсутствие данных исторического потребления. По словам Д. Перчуна, это один из показателей, который учитывался при определении категории энергоуязвимости. Историческое потребление – это объём потребления квартирой заявителя за предыдущий зимний период, то есть за пять месяцев отопительного сезона 2021 года.

– Сейчас выявляются ситуации, например, когда человек недавно заселился в новую квартиру, где нет данных об историческом потреблении энергии. Это могут быть как новострои, так и квартиры, в которых годом ранее либо никто не проживал, либо жилец находился там наездами, – говорит депутат. – В отношении этой категории граждан было принято решение считать историческим потреблением 125 м³ газа, 125 кВт электроэнергии и 0,75 гигакалории. Были выявлены случаи, когда в квартире с ноября по март следующего года было нулевое потребление, а в апреле поставщик услуги предъявил владельцу счёт на объём в 1 тыс. м³ газа. Таких ситуаций с расхождениями в историческом потреблении очень мало – до 5%.

Все эти атипичные ситуации до начала регистрации нельзя было предвидеть, а при подведении первых итогов они выявляются, и это можно исправить.

Вопросы–ответы

Систему не проведёшь

– Почему незарегистрировавшимся семьям в ноябре была присвоена средняя категория уязвимости? К какой категории они будут отнесены в последующие месяцы отопительного сезона?

– Многие из тех, кто не зарегистрировался, интуитивно чувствуют, что они относятся к средней категории. Но есть и люди из малообеспеченных семей, которые не успели зарегистрироваться, – или до них не дошла информация, или нет компьютера, или родственников, которые могли бы помочь, или никогда в жизни они не имели дело с социальным ассистентом. Чтобы дать возможность этим людям время на регистрацию, было принято решение на один месяц присвоить всем незарегистрировавшимся среднюю категорию уязвимости. А тем, кто и в декабре не подаст заявку, уже будет присвоена категория малоуязвимых. И не исключено, что в дальнейшем им вообще не будет выплачиваться компенсация.

– Есть граждане, недовольные присвоенной им категорией, и есть те, кто возмущён присвоением очень высокой категории уязвимости, по их мнению, не заслужившим это. Как работает система, есть ли у неё возможность проверить доходы граждан?

– Система построена таким образом, что сверяет доходы семей, указанные в заявке, с базами данных государства. Если в базах данных государства значится 10 тыс. леев, а семья задекларировала 25 тыс., то в расчёт берётся бóльшая сумма. И наоборот, если семья заявила о доходе в размере 10 тыс., а в базе данных значится 25 тыс., то последняя сумма и учитывается при расчётах. Так что доходная часть заявителей проверяется тщательно и автоматически системой. Однако следует отметить, что есть некоторые заявки и аспекты, которые вызывают подозрения. В ближайшие две недели мы их проанализируем и внесём соответствующие дополнительные корректировки. Есть, например, случаи, когда в заявке указан нулевой доход, в базах данных государства – тоже ноль, а прогнозируемое потребление составляет 10 тыс. леев в месяц. Или могут быть случаи, когда в квартире регистрируют одного человека, чей доход составляет 3 тыс. леев, а потребление газа достигает 250 м³. Соответственно, возникает вопрос: откуда он берёт деньги, чтобы оплачивать весь этот объём? Это мы сможем увидеть из данных потребления. Будем собирать данные, сверять с доходами и разрабатывать механизмы, которые сократят число попыток граждан обманным путём получить бóльший размер компенсаций.

– Будут ли представители министерства, социальные работники ходить по домам и проверять, как живут люди, чтобы убедиться в достоверности предоставленной ими информации?

– Речь не идёт о посещении каждой семьи на дому, чтобы проверить, какова ситуация на самом деле. Вполне возможно, что после проведённого анализа в информационную систему будут включены дополнительные фильтры, которые помогут выявлять лиц, пытающихся обмануть государство, чтобы снизить им категорию энергоуязвимости. Также в систему введён фильтр, который при выявлении ошибки позволит повысить категорию уязвимости. Есть фильтр, который помогает определить семьи, обогревающие жильё электричеством. На сегодня их

11 тысяч. Система выявляет жилища таких граждан по большому количеству потреблённой электроэнергии, малому объёму используемого природного газа и не подключённых к централизованной системе отопления. Кто проходит эти три фильтра, им будет компенсироваться объём до 1 тыс. кВт. С помощью таких же фильтров по объёму потребления мы можем установить определённые правила и идентифицировать, проживает человек один или нет, один он потребляет так много энергоресурсов или ему кто-то в этом помогает. Эта система постепенно будет совершенствоваться. Со временем можно будет уже проверить, у кого в квартире, на которую была запрошена компенсация, есть регистрация. Когда подключимся к базе данных Пограничной полиции, будем знать, кто из граждан РМ находится на заработках за границей, а кто реально проживает в стране. То есть будут появляться различные дополнительные механизмы, чтобы сузить и ограничить возможности нечестных граждан обойти стандартные правила предоставления категорий уязвимости.