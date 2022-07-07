Эндокринолог: От еды зависит 90% успеха при занятиях спортом

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От еды зависит 90% успеха при занятиях спортом. В этом убеждена эндокринолог Зухра Павлова. В своём Telegram-канале она назвала частые ошибки, которые допускают люди, посещая регулярные тренировки.

– Неправильный рацион может испортить всю пользу от хорошей физкультуры. Если ограничивать калории и при этом соблюдать баланс белков-жиров-углеводов, можно получить результат, – говорится в посте.

Доктор обратила внимание на завтрак, в меню которого есть апельсиновый сок. Как показывает практика, его любят пить многие приверженцы правильного питания. По словам врача, это не так полезно, потому что так в организм попадает много фруктозы, а это сахар, быстро вызывающий приступ голода. Ещё он способствует накоплению жира, сообщает МИР24.

Врач порекомендовала быть осторожными и с орехами, которые содержат большое количество жиров.

– Они очень полезны, их надо обязательно есть. Идеально – на завтрак по 1-2-3 штучки нескольких сортов, – написала Павлова.

Опасен и бекон на завтрак. Он содержит конечные продукты гликирования, которые наносят удар по молодости и здоровью, говорит эндокринолог.

Для долгого насыщения она советует в один приём получать и белки, и жиры, и углеводы.

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