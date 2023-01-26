Эндокринолог назвала способ справиться с метеозависимостью

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Врач-эндокринолог Елена Зяблова рассказала о способах справиться с повышенной чувствительностью к скачкам атмосферного давления и перемене погоды.

Специалист объяснила, что метеозависимость может проявляться в виде сонливости и слабости, мигреней и головных болей, тошноты, проблем с концентрацией и перепадов настроения. Справиться с этим не всегда помогают народные методы, такие как чай или кофе с сахаром, отвар шиповника. По словам специалиста, такие средства могут быть эффективными, но всё индивидуально. Например, от кофе у кого-то давление может упасть слишком сильно, вызывая ещё более неприятные симптомы.

По словам врача, на самочувствие влияют не только атмосферное давление, но и смена температуры воздуха, сильные ветра, вспышки на солнце. В зоне риска находятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем, те, кто имеют травмы и переломы, расстройства психики. Нелегко приходится детям и пожилым людям, беременным женщинам.

Чтобы облегчить своё состояние, специалист посоветовала соблюдать рекомендации врача. В частности, стоит снизить психоэмоциональные и физические нагрузки, а также обеспечить себе полноценный сон, пишет iz.ru.

Врач также призвала меньше использовать гаджеты и делать зарядку по утрам. Нелишними будут прогулки на свежем воздухе. Кроме того, стоит чаще проветривать помещение и не злоупотреблять солёной и жирной пищей, алкоголем.

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