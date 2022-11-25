Эндокринолог назвала 5 правил питания зимой

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Приближается зима: дни становятся короче, солнца всё меньше. В сумеречную погоду хочется спать, а от холода – есть. К тому же, зачастую кажется, что сил уже ни на что нет. Советами, как пережить зиму и выйти из неё здоровым и крепким, поделилась врач-эндокринолог Алёна Вавилова.

Она объяснила, почему возникают такие субъективные ощущения. Оказывается, летом, в жару, снижается обмен веществ, поэтому человек не чувствует голод и аппетит у него понижен. Зато в холодное время метаболизм ускоряется, а с этим растёт и аппетит. Чтобы согреться, нужно затратить больше энергии. Организм готовится пережить зиму и запастись важными элементами – поэтому меняется и рацион, он становится более питательным и калорийным, пишет rg.ru.

А хандра начинается из-за недостатка солнечного света. Вырабатывается меньше гормона счастья и радости, и чтобы как-то восполнить этот дефицит, человек тянется к сладкому, которое, как известно, тоже способствует выработке гормона счастья.

Наконец, зимой уже нет такого изобилия фруктов и ягод, организм испытывает нехватку витаминов: основу умственной и физической активности. Это способствует и слабости, и сонливости, и общему стрессу.

Доктор дала советы, как правильно питаться в холодное время года.

– Когда постоянно хочется есть, делайте перекусы. Но полезные – вместо печенья и булочек – овощные палочки и фруктовые слайсы. И побольше чистой негазированной воды. В меню должны быть сезонные овощи и фрукты: тыква, зимние яблоки, грибы, капуста, гранаты и репа. Очень полезны парные или тушёные. В блюда добавляйте специи, они снижают аппетит. Продукты выбирайте богатые белком – жирную рыбу, тунец, бобовые, белое мясо индейки и курицы. Старайтесь есть горячие супы. Пейте больше горячего чая с лимоном, мятой, имбирём, – посоветовала специалист.

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