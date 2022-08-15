Эмбарго на поставки молдавских фруктов на российский рынок вновь изменит алгоритм экспорта яблок

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Эксперты плодового бизнеса рекомендуют садоводам Молдовы «проявить выдержку и, где это ещё возможно, провести своевременную и качественную подготовку урожая яблок наиболее популярных экспортных сортов средних и поздних сроков созревания для закладки во фруктохранилища на длительный срок хранения». То есть, если в прошлом году операторы плодового рынка страны начали в больших объемах (20-22 тыс. тонн в месяц) экспортировать яблоки уже с сентября, то в 2022 году им, скорее всего, вынужденно придется отложить начало крупномасштабного экспорта этих фруктов на конец осени, а может быть – на зиму-весну.

В 2018-2020 гг. садоводческие предприятия с наиболее развитой послеуборочной инфраструктурой и трейдеры-экспортеры намеренно сдерживали продажи осенью в надежде на более благоприятную ценовую конъюнктуру традиционных рынков (российский, белорусский, казахский) в зимне-весенний период. В 2022 такой маркетинговый сценарий может повториться, но по совсем иным причинам, сообщает east-fruit.com.

Качественная подготовка плодовой продукции к размещению во фруктохранилищах и длительное её хранение, конечно, потребуют дополнительных затрат. В ситуации, когда тарифы на энергоресурсы (и их фактическое наличие в необходимом количестве) спрогнозировать трудно, а рыночные перспективы на текущий маркетинговый год пока откровенно плохи, дополнительные инвестиции – это, безусловно, риск. И вряд ли он уместен для сельхозпроизводителей, выращивающих в старых экстенсивных садах яблоки низкого и среднего качества, причем непопулярных сортов.

Однако, в Молдове, по экспертным оценкам, насчитывается около сотни агрохозяйств, располагающих действующими сертификатами безопасности и качества GLOBALG.A.P, ISO и выращивающих фрукты премиального качества. Этот товар через несколько месяцев, в случае изменения ситуации на межгосударственном уровне, имеет шанс вернуться на традиционные рынки сбыта или, не исключено – может быть продан на новых рынках. Например – в страны Ближнего Востока, Северной Африки и т.п. Но для этого репутация молдавских фруктов не должна быть сомнительной.

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