Эмбарго на поставки молдавских фруктов на российский рынок вновь изменит алгоритм экспорта яблок

Эмбарго на поставки молдавских фруктов на российский рынок вновь изменит алгоритм экспорта яблок

Эксперты плодового бизнеса рекомендуют садоводам Молдовы «проявить выдержку и, где это ещё возможно, провести своевременную и качественную подготовку урожая яблок наиболее популярных экспортных сортов средних и поздних сроков созревания для закладки во фруктохранилища на длительный срок хранения». То есть, если в прошлом году операторы плодового рынка страны начали в больших объемах (20-22 тыс. тонн в месяц) экспортировать яблоки уже с сентября, то в 2022 году им, скорее всего, вынужденно придется отложить начало крупномасштабного экспорта этих фруктов на конец осени, а может быть – на зиму-весну.

В 2018-2020 гг. садоводческие предприятия с наиболее развитой послеуборочной инфраструктурой и трейдеры-экспортеры намеренно сдерживали продажи осенью в надежде на более благоприятную ценовую конъюнктуру традиционных рынков (российский, белорусский, казахский) в зимне-весенний период. В 2022 такой маркетинговый сценарий может повториться, но по совсем иным причинам, сообщает east-fruit.com.

Качественная подготовка плодовой продукции к размещению во фруктохранилищах и длительное её хранение, конечно, потребуют дополнительных затрат. В ситуации, когда тарифы на энергоресурсы (и их фактическое наличие в необходимом количестве) спрогнозировать трудно, а рыночные перспективы на текущий маркетинговый год пока откровенно плохи, дополнительные инвестиции – это, безусловно, риск. И вряд ли он уместен для сельхозпроизводителей, выращивающих в старых экстенсивных садах яблоки низкого и среднего качества, причем непопулярных сортов.

Однако, в Молдове, по экспертным оценкам, насчитывается около сотни агрохозяйств, располагающих действующими сертификатами безопасности и качества GLOBALG.A.P, ISO и выращивающих фрукты премиального качества. Этот товар через несколько месяцев, в случае изменения ситуации на межгосударственном уровне, имеет шанс вернуться на традиционные рынки сбыта или, не исключено – может быть продан на новых рынках. Например – в страны Ближнего Востока, Северной Африки и т.п. Но для этого репутация молдавских фруктов не должна быть сомнительной.

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