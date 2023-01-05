Электронное голосование может быть протестировано на выборах осенью 2023 года

Электронное голосование может быть протестировано на выборах осенью 2023 года

Несмотря на то, что в новой версии Кодекса о выборах нет главы, посвященной электронному голосованию, власти говорят, что они не отказались от реализации этого инструмента. Председатель Центральной избирательной комиссии Анжела Караман сказала, что электронное голосование может быть протестировано уже на местных выборах осенью 2023 года.

Анжела Караман отметила, что ЦИК утвердила концепцию электронного голосования. Был разработан план действий, а также будет подготовлена спецификация, которая будет предложена для публичных обсуждений. После того, как программное обеспечение будет разработано, будет проведено тестирование, аудит и пилотирование, передает ipn.md.

В лучшем случае электронное голосование будет протестировано на осенних выборах, отметила председатель ЦИК.

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