Электоральные конкуренты могут до 26 июня вносить изменения в свои списки

Электоральные конкуренты могут до 26 июня вносить изменения в свои списки

Центральная избирательная комиссия отмечает, что до 26 июня включительно электоральные конкуренты могут отозвать свой список, заменить или исключить того или иного кандидата в нём.  

Независимые кандидаты также могут отказаться от участия в выборах – не позднее, чем за 14 дней до дня голосования.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 23 конкурента на выборах: 20 партий, 2 политических блока и одного независимого кандидата. Голосование состоится 11 июля.

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