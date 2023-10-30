Экзитпол на выборах 5 ноября проводиться не будет

Экзитпол на выборах 5 ноября проводиться не будет

На всеобщих местных выборах 5 ноября экзитпол проводиться не будет. Как сообщила пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу, срок подачи заявок на проведение экзитполов истёк 28 октября. Желающих организовать опрос на выходе с избирательных участков не оказалось. 

Для второго тура, который состоится 19 ноября, заявки на проведение экзитпола могут подаваться за 7 дней до выборов, передаёт ipn.md.

Экзитпол – это процедура опроса граждан об их избирательных предпочтениях, проводимая на выходе с избирательных участков после голосования.

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