Экзитпол на выборах 5 ноября проводиться не будет

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На всеобщих местных выборах 5 ноября экзитпол проводиться не будет. Как сообщила пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу, срок подачи заявок на проведение экзитполов истёк 28 октября. Желающих организовать опрос на выходе с избирательных участков не оказалось.

Для второго тура, который состоится 19 ноября, заявки на проведение экзитпола могут подаваться за 7 дней до выборов, передаёт ipn.md.

Экзитпол – это процедура опроса граждан об их избирательных предпочтениях, проводимая на выходе с избирательных участков после голосования.

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