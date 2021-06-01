Экзамены в наказание

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О том, как лицеисты и гимназисты готовятся к главному тестированию

В феврале – марте в Молдове выпускники школ собирали подписи под петицией, призывающей Минобразования не проводить экзамены на степень бакалавра.

В конце апреля фракция ПСРМ зарегистрировала в парламенте законопроект об отмене госэкзаменов по окончании общеобразовательной программы. Но документ не успели рассмотреть по причине роспуска законодательного органа. БАК не отменяется. Хорошо это или плохо?

За бюджетное место

Авторы упомянутой петиции говорили о том, что не видят никакой пользы от дистанционного обучения и уже заметно, что результаты завершившегося учебного года оставляют желать лучшего. Следует учесть, что нынешние выпускники вынуждены были учиться удалённо и в прошлом учебном году. Большая их часть надеялась, что экзаменов не будет, а потом, как снег на голову, в конце года свалилось предтестирование.

– Это было неожиданно, зато мы проверили свои знания. Я учусь в гуманитарном классе лицея с русским языком обучения, тесты по английскому показались не очень сложными, а вот по румынскому – очень объёмные, не все успели в полной мере справиться с заданиями. Достаточно непростыми оказались и вопросы по математике, – утверждает выпускница лицея Яна Стрэтилэ (Рышканы). – Но мы хотим сдавать БАК, потому что в прошлом году в вузах было очень много претендентов на места, оплачиваемые из бюджета. Я слышала, что дети из городов купили себе высокие оценки, и наши сельские остались со своими честно заработанными девятками позади. БАК ставит всех в равные условия. Мне важно поступить на бюджет, поэтому я буду подавать документы в несколько вузов. Ведь иногородним студентам, кроме контракта, приходится оплачивать аренду жилья и на питание уходит больше, чем дома. Сейчас нам, конечно, немного волнительно, особенно после того как пришёл приказ о том, что на экзаменах мы все должны сидеть в масках – и это три часа без перерыва.

Горожане считают, что в провинциальных лицеях «рисуют» высокие отметки, а селяне, напротив, говорят о том, что оценки покупают именно в городах. В социальных сетях появились объявления, что «добрые люди» готовы помочь на отлично сдать экзамены за определённую цену. И это уже попахивает коррупцией в системе образования.

Поспешность, с которой проходит подготовка к БАКу, может привести к нехорошим последствиям. Мы должны понять, что экзамен – это не наказание детей.

Всему есть цена

Мнения учителей по поводу проведения БАКа тоже разделились. С одной стороны, жалко учащихся, которых то и дело переводили с одной формы обучения на другую. С другой, теряется сам смысл получения диплома бакалавра.

– Нельзя обесценивать лицейское образование, – уверена директор столичного лицея им. Б. П. Хашдеу Светлана Михайлеску. – Администрация большинства лицеев постаралась организовать учебный процесс так, чтобы он проходил с физическим присутствием учащихся 9 и 12 классов. Но три месяца прошлого года пропущены, ученики не были готовы к онлайн-образованию. Вместе с тем ребята, которые хотели учиться, учились. Мы привыкли считать их детьми, но это уже взрослые люди с определённой степенью ответственности. Конечно, программа в лицеях очень насыщена, но я всегда говорю своим ребятам, что в первую очередь они должны сосредоточиться на тех предметах, по которым придётся сдавать экзамены. В нынешнем году Минобразования упростило программу по сдаче экзаменов на степень бакалавра. Некоторые темы были изъяты, однако писать тесты без них – всё равно что сдавать математику без таблицы умножения. Всё взаимосвязано.

В прошлом году диплом выдавался на основе среднегодовых отметок, на финишной прямой за него не пришлось бороться. При этом, по мнению Светланы Михайлеску, всё должно иметь свою цену. А в будущем, когда мы расправимся с ковидом, надо выходить на классическое образование, подняться на более высокий уровень, пересмотреть учебную программу, чтобы не пичкать детей ненужной информацией, а давать базовые знания и научить мыслить.

Спорное мнение

Выпускные экзамены сдают и гимназические классы. Никогда такого не было, чтобы все дети были одинаково хорошо подготовлены, а в сёлах в последнее время обычно дети звёзд с неба не хватают. По мнению педагогов, в целом гимназисты с заданиями должны справиться.

– Тестирование показало, что на самом деле экзаменационные вопросы ни в гимназиях, ни в лицеях не упростили, и они больше рассчитаны на сильных учеников, – считает учитель русского языка и литературы Малиновской гимназии (Рышканский р-н) Жанна Гудумак. – Но меня, как маму выпускницы лицея, больше волнует вопрос оценки знаний. Если гимназические задания будут оцениваться на местах, то работы лицеистов, как и прежде, направят в Кишинёв, хотя можно было бы всё организовать и в районных центрах. Учителя из районов не очень-то хотят ехать в столицу и принимать участие в проверке работ выпускников, потому что они, как и лицеисты, вынуждены работать в общих залах, под наблюдением видеокамер, без возможности проконсультироваться с коллегами. Если в математике применяются формулы и возможен единственно правильный ответ, то, к примеру, в литературе оценка педагога может быть сугубо субъективной. Отличник может получить заниженную оценку только потому, что его мнение не совпало с точкой зрения проверяющего. И в данной ситуации на апелляцию подавать бессмысленно. Выпускные экзамены должны проводиться, но надо было как-то изменить саму их организацию.

В общем, все надеются на то, что подведение итогов двенадцатилетней учёбы не превратится в предметные олимпиады. Задания будут корректными и объективными, а сами ребята на пути во взрослую жизнь не споткнутся о порог, именуемый БАКом.

Комментарий

Формат всё тот же

Ричердас Лавриновичус, выпускник 12-го класса (Кишинёв):

– Я считаю, что экзамены нужно сдавать. Иначе как ученики могут поступать в вуз, не доказав, что они к этому готовы? Думаю, что даже в прошлом году можно было провести БАК, если бы вопросы были откорректированы с учётом анализа учебного процесса, как это сделали в некоторых странах. Ещё одно условие – сдавать экзамены надо было бы небольшими группами и в своих лицеях. Но на это могло уйти много средств, и вообще никто не был готов к такой ситуации. В этом году, на мой взгляд, Министерство образования не успело заблаговременно провести предтестирование, как это было раньше – в марте-апреле, а не за две недели до экзаменов, чтобы учащиеся понимали суть заданий и успели поработать над ошибками. Нам говорили, что в этом году вопросы будут легче. Действительно, убрали ряд не самых сложных тем, но в целом БАК не кажется облегчённым. Формат не изменился.

Мнение

Бакалавр по требованию

Корнелиу Попович, экс-министр образования:

– Мы должны понять, как обучались дети на протяжении последних двух учебных годов. Необходимо было провести анализ того, как ситуация повлияла на систему образования и учебный процесс за этот период, соблюдался ли график обучения, разработанный Национальным агентством по учебным программам и оценке. Не нужно было ждать, что БАК отменят, следовало с начала учебного года готовиться к разным вариантам.

Мы смогли бы избежать многих недоразумений, если бы у нас была более продуманная система сдачи экзаменов. В 2017 году мы начали разрабатывать изменения в Кодекс об образовании. Изучив опыт европейских стран, предложили несколько форм окончания учебного процесса. Например, по одному из вариантов лицеист мог сдать экзамены и получить возможность поступать как в молдавские, так и в зарубежные вузы. Второй вариант подошёл бы тем выпускникам, которые по каким-то причинам не смогли сдать экзамены. Им бы выдавали диплом лицейского уровня на основе средних оценок с возможностью поступать в молдавские учебные заведения и получить степень бакалавра позже. Рассматривался и профессиональный бакалавриат. К примеру, есть дети, добившиеся успехов в спорте или в сфере искусств, но им не даётся математика или иностранные языки. Мы предлагали, чтобы такие учащиеся сдавали экзамены по упрощённой программе и могли поступать в специализированные учебные заведения. К сожалению, наши идеи были приняты лишь частично.

Сейчас выяснилось, что на предтестировании были введены требования, которые ранее Министерство отменило в контексте упрощения учебных программ. Создаётся впечатление хаоса или безответственности некоторых чиновников. К вопросам экзаменов нужно было отнестись с большей ответственностью, чтобы не травмировать детей, – а мы знаем, что были и трагические случаи. Следует учесть и тот факт, что дети и без экзаменов более года находятся в стрессовом состоянии. Поспешность, с которой проходит подготовка к БАКу, может привести к нехорошим последствиям. Мы должны понять, что экзамен – это не наказание детей.

Наталья Устюгова