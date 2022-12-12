Экзамен по вождению принимают по новой методологии

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Сегодня вступила в силу новая Методология проведения экзамена на получение права управления транспортными средствами и оформления водительского удостоверения. Документ был разработан Агентством государственных услуг совместно с Министерством образования и исследований.

– Так, по категориям В и ВЕ минимальное время, отведённое для проведения практической части, составляет 25 минут. В дополнение к этому кандидаты будут выполнять специальные манёвры на маршруте. Для категорий C, CE, D и подкатегорий C1, C1E, D1, DE минимальное время, отведённое для практического экзамена, составляет 45 минут, что не включает время на безопасное выполнение кандидатом специальных манёвров, – уточнили в АГУ.

Согласно документу, пишет moldpres.md, специальными манёврами, которые кандидаты будут выполнять помимо практического испытания на маршруте, являются: удержание полосы движения при движении задним ходом на расстояние около 20 м; поворот транспортного средства в обратном направлении, используя ход вперёд и назад (одна попытка в три движения); размещение транспортного средства в пределах парковочного места, на въезде или выезде (параллельно, косо или под прямым углом, движением вперед или назад, по ровной местности, одна попытка).

Также был регламентирован порядок оспаривания экзаменов. Лица, не согласные с результатами теоретического или практического тестирования, в течение 3-х рабочих дней могут подать апелляцию в подразделение, обеспечившее проведение экзамена в Департаменте регистрации транспортных средств и квалификации водителей агентства, в письменной форме.

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