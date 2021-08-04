Экзамен на степень бакалавра сдали около 80% выпускников

0

В этом году на дополнительную сессию зарегистрировались 3 139 кандидатов. Около 33% молодых людей, принявших участие в ней, сдали экзамен, то есть еще 1 038 кандидатов получили дипломы бакалавра.

Согласно окончательным результатам, опубликованным Министерством образования, культуры и исследований, число выпускников, сдавших в этом году национальный экзамен на степень бакалавра, составило 12 880 человек, передаёт moldpres.md.

На сессию 2021 года были допущены 16 213 кандидатов, из которых 10 914 из лицеев, 4 601 – из колледжей, 187 – из университетов, 342 кандидата-заочника и 169 человек, не сдавших предыдущую сессию.

Средний балл увеличился на 2,45 процентных пункта по сравнению с 2019 годом и составил 79,44%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.