Экзамен на права: тест “на полигоне” отменяется с 8 мая

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Кандидаты, желающие получить водительское удостоверение категории B, с 8 мая будут освобождены от сдачи теста “на полигоне”. Положение о порядке проведения экзаменов опубликовано в Monitorul Oficial.

Практические экзамены будут проводиться в условиях дорожного движения, а не на полигонах при учебных центрах Агентства государственных услуг. Практический экзамен в условиях дорожного движения будет включать в себя элементы теста “на полигоне” (“эстакада”, “парковка под прямым углом”, “разворот в 3 движения”) и продлится не более 25 минут, передает ipn.md.

Кандидатам, сдавшим до 8 мая экзамен по элементам практического теста “на полигоне”, но не сдавшим тест “в условиях дорожного движения”, не придется пересдавать их в день следующего экзамена.

С 8 мая тест “на полигоне” будут сдавать только кандидаты на получение водительского удостоверения категорий АМ, А1, А2, А и В1.

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