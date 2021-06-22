Экстренный вызов

0

О работе и достижениях двух заслуженных врачей гагаузского региона

14 июня начальник департамента догоспитальной скорой медицинской помощи АТО Гагаузия Виталий Драгой был награждён митрополитом Кишинёвским и всея Молдовы Владимиром орденом «За заслуги перед церковью» III степени.

В разгар пандемии в 2020 году указом башкана Гагаузии ему было присвоено звание заслуженного врача автономно-территориального образования. 15 июня звания «Заслуженный врач автономии» была удостоена и заведующая Комратской подстанции скорой медицинской помощи Виктория Драгой. В следующем году супруги отметят 25-летний юбилей служения заповедям Гиппократа.

По случаю Дня медицинского работника главный редактор «АиФ в Молдове» побеседовала с супружеской четой Драгой о функционировании службы догоспитальной скорой медицинской помощи АТО Гагаузия и их вкладе в её развитие и совершенствование.

Связанные медициной

Виталий и Виктория Драгой родом из Гагаузии: он из Комрата, она – из Вулканешт. Они из династии врачей. У Виктории оба родителя медики: мама – педиатр с многолетним стажем, папа – хирург, долгие годы проработавший заместителем главного врача по поликлинической работе, завполиклиникой в городе Вулканешты. За плечами мамы Виталия 40 лет стажа в молдавской системе здравоохранения в качестве медсестры в детском отделении. Поэтому дилеммы по поводу выбора профессии не было.

Виталий поступил в азербайджанский медицинский вуз, куда поехал учиться по направлению как национальный кадр от тогда ещё Гагаузской Республики, позже ставшей автономией. После 5-го курса он перевёлся в Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану, где и встретил свою будущую супругу Викторию Гецой.

24 года назад, в 1997 году, супруги Драгой, окончив лечебный факультет кишинёвского медуниверситета, приехали в Комрат, где проходили интернатуру на базе Городской центральной районной больницы (КЦРБ). По её окончании Виталий был назначен заведующим отделением скорой медицинской помощи КЦРБ, а Виктория пошла врачевать в инфекционное отделение этого медучреждения.

– В 2003 году, после реорганизации службы скорой медпомощи (ССМП), я был назначен главным врачом зональной станции СМП АТО Гагаузия, а через пару лет новая должность ждала и Викторию – заведующей Комратской подстанции СМП, – рассказывает мой собеседник Виталий Драгой. – В 2015 году после второй реорганизации службы на базе зональных станций севера, центра, юга и Гагаузии был создан Национальный центр догоспитальной скорой медпомощи, в подчинении которого возглавляемые нами медучреждения и работают.

Мы недаром работаем, мы востребованы, в нас люди верят, к нам обращаются. Мы идём верным путём, правильно строим работу, и нам не стыдно за свою службу.

Разительные перемены

С момента первой реорганизации службы скорой медицинской помощи в 2003 году и в Гагаузии в этом направлении произошли положительные изменения: улучшилась материально-техническая база, обновляется медицинское оборудование, в медучреждениях стали проводить капитальные ремонты, открывать дополнительные пункты СМП, приобретать санитарный транспорт, улучшать условия работы для медицинского персонала.

После второй реорганизации, в 2015 году, получили оборудование для предварительной диагностики – появилась возможность передавать результаты обследований на расстоянии. Фельдшерская бригада может находиться в самой глухой точке региона, но при необходимости отправить кардиограмму специалистам в Кишинёв, которые помогут её расшифровать и поставить правильный диагноз, что позволяет назначать более точное лечение пациенту. Бригады врачей карет скорой помощи сегодня хорошо экипированы, улучшилось оснащение медицинского ящика, в соответствии с республиканскими и европейскими протоколами есть возможность пополнять их медпрепаратами, которые необходимы для оказания первой помощи больным.

– В Гагаузии полностью пересмотрена ситуация с санитарным транспортом, осуществляется переход на европейские стандарты, – отмечает В. Драгой. – Машины скорой помощи с истекшим сроком эксплуатации постепенно заменяются хорошо оснащёнными типа B. Есть (хотя пока и в одном экземпляре) санитарный транспорт класса С с самым современным диагностическим оборудованием, в котором отправляются на вызовы реанимационные бригады TIM.

С миру – по машине

Финансирование службы ургентной помощи АТО Гагаузия, являющейся одним из подразделений Национального центра догоспитальной скорой медпомощи РМ, осуществляется из бюджета Национальной медицинской страховой компании. Но периодически может поступать помощь в виде транспортных средств, финансовых вливаний и от исполкома Гагаузии, пожертвований от частных предпринимателей. Так, при башкане Михаиле Формузале службе скорой медицинской помощи автономии подарили одну машину скорой помощи, при Ирине Влах – 4 единицы спецтранспорта. Неотложки в виде пожертвований для Копчака и Чадыр-Лунги поступили от бизнесменов родом из этих населённых пунктов.

Где эта улица, где этот дом?

Самая главная проблема, с которой сталкивается служба скорой помощи Гагаузии (да и другие зональные подстанции СМП), – дефицит врачей в реанимационных бригадах TIM, хотя направлены все усилия на то, чтобы её решить.

Но есть и позитивный момент в кадровом вопросе, он касается среднего медперсонала. Если раньше работа в службе скорой помощи была не особо привлекательной и люди туда неактивно шли, то с улучшением условий труда и повышением зарплаты решился вопрос. Сегодня при проведении конкурса на замещение вакантных должностей среднего медперсонала, санитарок, водителей на каждое место претендуют не менее 2–3 человек.

Вторая большая проблема – плохие дороги. Из-за этого невозможно быстро добраться до пациента. Порой приходится привлекать транспорт частных лиц или службы чрезвычайных ситуаций.

Третья проблема – отсутствие нумерации и названий улиц.

– К сожалению, у нас ещё есть такие населённые пункты. Приходится искать нужный дом, используя старые дедовские способы – спрашивать у встречных жителей по фамилии или прозвищу человека, вызвавшего неотложку, – говорит Виктория Драгой.

Есть ещё над чем работать, чтобы полностью обновить парк санитарного транспорта.

По высшей квалификации

Важное значение уделяется и повышению квалификации работников службы скорой медицинской помощи АТО Гагаузия. На кафедре ургентной медицины в Государственном университете медицины и фармации им. Н. Тестемицану все работники службы согласно графику занимаются по различным профилям. В течение пяти лет каждый должен прослушать запланированное количество часов. До пандемии стажировались очно, а сейчас пока обучение проводится в онлайн-режиме.

– Повысить квалификацию можно и в Центре обучения, созданном на базе Национального центра догоспитальной скорой медпомощи, где врачи-профессионалы проводят как теоретическое обучение, так и тренинги по оказанию догоспитальной скорой медицинской помощи, порой и с выездом на места, за что мы в Гагаузии благодарны Национальному центру догоспитальной скорой медпомощи. Обучение проходят все, начиная с врачей и заканчивая водителями, – подчёркивает Виталий Драгой.

Кто, если не мы?

Многие специалисты в области медицины предпочитают уезжать работать за границу. Супруги Драгой остались на родине, так как считают своим патриотическим долгом вносить вклад в развитие и совершенствование молдавской медицины.

– Были предложения поехать работать в другие страны, в том числе и в Российскую Федерацию, но хотелось жить и работать дома, поднимать нашу медицину и быть рядом с родными. Если не мы, то кто? – отвечает вопросом на вопрос Виктория Драгой.

Не званием единым…

В 2020 году по указу башкана АТО Гагаузия звание «Заслуженный врач» было присвоено Виталию Драгою, а в 2021-м – Виктории Драгой. Для них – это почёт, уважение, дань, знак внимания со стороны руководства автономии.

Более того, у каждого из супругов в копилке наград большое количество дипломов различных степеней от правительства РМ, парламента, Министерства здравоохранения, АТО Гагаузия, Национального центра догоспитальной скорой медпомощи, районной администрации.

– Мы недаром работаем, мы востребованы, в нас люди верят, к нам обращаются, – говорят, дополняя друг друга, Виктория и Виталий Драгой. – Мы идём верным путём, правильно строим работу, и нам не стыдно за свою службу. Раз люди к нам обращаются за медицинской помощью, значит они в нас верят, знают, что мы на догоспитальном этапе проведём все диагностические мероприятия.

Каждый из хранителей клятвы Гиппократа семьи Драгой ни капельки не сожалеет о выбранной более 30 лет назад профессии. Наоборот, они гордятся тем, что подставляют плечо в совершенствовании службы скорой помощи и находятся среди тех, кто 24 часа в сутки спасает жизни людей.

Любовь Чегаровская