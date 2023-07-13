Экстремальная жара установилась в Европе

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Лето экстремальных явлений наблюдают в Европе: за рекордным зноем следуют грозовые дожди, а затем вновь наступает жара.

Северная Италия пострадала от ливней и сильного ветра, который валил деревья и наносил ущерб домам. Несколько человек получили ранения. Сотни пожарных были вызваны на помощь.

Непогода установилась и в Восточной Франции. Резко поднявшаяся температура держалась несколько дней, а потом проливные дожди прошли в Дижоне, Страсбурге и других городах.

В то время как осадки принесли облегчение в некоторых районах, большая часть европейского континента остаётся во власти устойчивой волны тепла, как, например, Румыния.

В Испании, где столбики термометров временами поднимаются выше 40 градусов по Цельсию, люди ходят по ночам на пляжи, чтоб глотнуть свежего воздуха, пишет euronews.com.

Долгосрочные последствия периодов аномальной жары, которые случаются всё чаще, очевидны в Альпах. Швейцарские учёные говорят, что ледники тают с нарастающей скоростью. Более мягкие зимы и уменьшение ежегодных снегопадов усугубили проблему в Швейцарии и других альпийских странах.

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