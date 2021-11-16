“Экстрасенс” по телефону “развёл” жительницу Каменки на три тысячи долларов

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Жительница одного из сёл Каменского района решила обратиться к экстрасенсу после того, как узнала о проблемах со здоровьем.

Маг из России обещал излечить от тяжелого недуга, а сеансы исцеления проводились по телефону. Пациентка добросовестно оплачивала услуги экстрасенса, но в какой-то момент она поняла, что её “разводят” на деньги, сообщает Телеграм-канал “Приднестровец”.

В общей сложности женщина перевела на счёт экстрасенса три тысячи долларов. Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.

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