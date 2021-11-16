“Экстрасенс” по телефону “развёл” жительницу Каменки на три тысячи долларов

“Экстрасенс” по телефону “развёл” жительницу Каменки на три тысячи долларов

Жительница одного из сёл Каменского района решила обратиться к экстрасенсу после того, как узнала о проблемах со здоровьем.

Маг из России обещал излечить от тяжелого недуга, а сеансы исцеления проводились по телефону. Пациентка добросовестно оплачивала услуги экстрасенса, но в какой-то момент она поняла, что её “разводят” на деньги, сообщает Телеграм-канал “Приднестровец”.

В общей сложности женщина перевела на счёт экстрасенса три тысячи долларов. Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md