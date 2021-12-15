Экспресс-тесты в аэропорту: власти готовятся ужесточить правила въезда в Молдову на праздники

В период зимних праздников правила пересечения молдавской границы будут ужесточены. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале накануне заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.
– Мы ждём новую волну. В Европе она уже началась, и мы не сможем её избежать. Очень многие страны ужесточили правила въезда – не только для иностранцев, но и для своих граждан. Даже Румыния, помимо вакцинации, ввела ПЦР-тест для прибывающих из небезопасных зон, – сказала Немеренко.
Она не исключила, что лица, въезжающие в РМ из государств с повышенным риском заражения, будут обязаны делать экспресс-тесты прямо в аэропорту Кишинёва, пишет ipn.md. Решение по этому поводу примет Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.
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