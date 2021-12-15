Экспресс-тесты в аэропорту: власти готовятся ужесточить правила въезда в Молдову на праздники

В период зимних праздников правила пересечения молдавской границы будут ужесточены. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале накануне заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.



– Мы ждём новую волну. В Европе она уже началась, и мы не сможем её избежать. Очень многие страны ужесточили правила въезда – не только для иностранцев, но и для своих граждан. Даже Румыния, помимо вакцинации, ввела ПЦР-тест для прибывающих из небезопасных зон, – сказала Немеренко.