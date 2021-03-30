Экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно сделать бесплатно, обратившись к семейному врачу

Экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно сделать бесплатно, обратившись к семейному врачу

Граждане с симптомами COVID-19 или контактировавшие с лицами, у которых был подтверждён коронавирус, могут сделать бесплатно экспресс-тест на антиген к коронавирусу, обратившись к семейному врачу. 200 тысяч тестов были распределены между медицинскими учреждениями страны. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.  

Экспресс-тесты следует делать в первые дни проявления симптомов заболевания. После результат может быть недостоверным. Если у человека есть симптомы, а результат экспресс-теста отрицательный, рекомендуется сдать ПЦР-тест для уточнения диагноза.

Стоит отметить, что в ближайшее время в страну поступят ещё 100 тысяч экспресс-тестов.

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